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Нетрезвый мужчина обстрелял проезжавшую мимо иномарку в Слониме
19.01.2017 11:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Нетрезвый 31-летний житель Слонима совершил несколько выстрелов из пневматического оружия по автомобилю по проезжавшему мимо автомобилю Volkswagen Jetta, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
"Неизвестно сколько выстрелов произвел мужчина, но один из металлических шариков достиг цели. Когда мимо проезжал автомобиль, злоумышленник начал стрелять вслед. В итоге попал: заднее стекло было разбито. К счастью, водитель иномарки не пострадал", — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции задержали стрелка и изъяли у него пистолет с пятью металлическими шариками. Василевский уточнил, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
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В машине разбито стекло, однако водитель Volkswagen не пострадал; по факту стрельбы из пневматики возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
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