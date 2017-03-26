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Nissan сбил 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Бресте
27.03.2017 13:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Жительница Бреста попала под машину марки Nissan и оказалась в реанимации, сообщили Sputnik в областном управлении ГАИ.
Инцидент произошел в воскресенье около 6:20 утра.
Согласно предварительным данным ГАИ, 56-летний мужчина ехал за рулем машины Nissan, а на одном из участков своего маршрута наехал на 81-летнюю брестчанку, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
"В результате наезда женщина получила тяжелые травмы и госпитализирована в реанимационное отделение УЗ "Брестская областная больница", — добавили в ГАИ.
Собеседники Sputnik уточнили: пенсионерка не была обозначена световозвращающими элементами. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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Авария произошла ранним утром в воскресенье, пенсионерка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, помещена в реанимацию.
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