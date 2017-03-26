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Nissan сбил 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Бресте

27.03.2017 13:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Жительница Бреста попала под машину марки Nissan и оказалась в реанимации, сообщили Sputnik в областном управлении ГАИ.

Nissan сбил 81-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Бресте
© Госавтоинспекция Брестской области
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Инцидент произошел в воскресенье около 6:20 утра.

Согласно предварительным данным ГАИ, 56-летний мужчина ехал за рулем машины Nissan, а на одном из участков своего маршрута наехал на 81-летнюю брестчанку, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

"В результате наезда женщина получила тяжелые травмы и госпитализирована в реанимационное отделение УЗ "Брестская областная больница", — добавили в ГАИ.

Собеседники Sputnik уточнили: пенсионерка не была обозначена световозвращающими элементами. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла ранним утром в воскресенье, пенсионерка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, помещена в реанимацию.

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