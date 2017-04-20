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ВС оставил в силе приговор педофилу Давыдовичу

21.04.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил без изменения приговор экс-руководителю международной благотворительной общественной организации "В помощь детям-сиротам" Вячеславу Давыдовичу, сообщили Sputnik в пресс-службе ВС.

ВС оставил в силе приговор педофилу Давыдовичу
© Sputnik / Виктор Толочко
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В конце декабря прошлого года Минский городской суд вынес приговор Давыдовичу. Он был признан виновным в педофилии, а также незаконной предпринимательской деятельности. Мингорсуд назначил бывшему руководителю МБОО наказание в виде пяти лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок пять лет.

"Приговор Минского городского суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы, поданные защитником обвиняемого, — без удовлетворения", — говорится в сообщении суда.

Ранее Sputnik со ссылкой на следователей сообщал, что с апреля 2010 года по ноябрь 2012 года Давыдович совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников детских домов. Точное число детей, пострадавших от рук педофила не озвучено до сих пор. По словам адвоката Давыдовича, речь идет о восьми-десяти эпизодах, а на сотнях и тысячах, как утверждалось в СМИ. 

 
Теги: Минск
 
 
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В удовлетворении апелляционных жалоб на приговор Мингорсуда от 28 декабря по обвинению экс-руководителя МБОО было отказано.

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