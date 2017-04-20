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ВС оставил в силе приговор педофилу Давыдовичу
21.04.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил без изменения приговор экс-руководителю международной благотворительной общественной организации "В помощь детям-сиротам" Вячеславу Давыдовичу, сообщили Sputnik в пресс-службе ВС.
© Sputnik / Виктор Толочко
В конце декабря прошлого года
"Приговор Минского городского суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы, поданные защитником обвиняемого, — без удовлетворения", — говорится в сообщении суда.
Ранее Sputnik со ссылкой на следователей сообщал, что с апреля 2010 года по ноябрь 2012 года Давыдович совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников детских домов. Точное число детей, пострадавших от рук педофила не озвучено до сих пор. По словам адвоката Давыдовича, речь идет о восьми-десяти эпизодах, а на сотнях и тысячах, как утверждалось в СМИ.
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В удовлетворении апелляционных жалоб на приговор Мингорсуда от 28 декабря по обвинению экс-руководителя МБОО было отказано.
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