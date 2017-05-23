Таможенники конфисковали на границе 50 тыс. круассанов и марципанов

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Сотрудники таможни изъяли на границе 50 тысяч кондитерских изделий, которые перевозились с нарушением законодательства, сообщили Sputnik в среду в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Фура DAF, в которой перевозились круассаны, эклеры и марципаны, следовала в Беларусь из Бельгии через ПП "Бенякони".

"Намереваясь сэкономить на таможенных платежах, субъект хозяйствования не указал в документах, представленных к таможенному оформлению, 50 тысяч штук кондитерских изделий", – сообщили в ГТК.

Водитель машины предъявил таможенникам накладные на 70 тысяч штук сдобы, но в машине кондитерских изделий оказалось гораздо больше – это выяснилось после обследования фуры с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

"Лишние" кондитерские изделия были изъяты, по факту Гродненской таможней был начат административный процесс.