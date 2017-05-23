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Таможенники конфисковали на границе 50 тыс. круассанов и марципанов
24.05.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Сотрудники таможни изъяли на границе 50 тысяч кондитерских изделий, которые перевозились с нарушением законодательства, сообщили Sputnik в среду в Государственном таможенном комитете Беларуси.
Фура DAF, в которой перевозились круассаны, эклеры и марципаны, следовала в Беларусь из Бельгии через ПП "Бенякони".
"Намереваясь сэкономить на таможенных платежах, субъект хозяйствования не указал в документах, представленных к таможенному оформлению, 50 тысяч штук кондитерских изделий", – сообщили в ГТК.
Водитель машины предъявил таможенникам накладные на 70 тысяч штук сдобы, но в машине кондитерских изделий оказалось гораздо больше – это выяснилось после обследования фуры с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.
"Лишние" кондитерские изделия были изъяты, по факту Гродненской таможней был начат административный процесс.
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Владелец груза решил сэкономить на таможенных платежах: в фуру загрузили продукции намного больше, чем по документам.
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