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Задержанный в Витебске батюшка-сутенер ничего не требует и не просит
05.08.2017 22:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Священнослужителя из России, которого накануне задержали в Витебске, подозревают в сутенерстве, сообщили в субботу российские региональные СМИ.
© Sputnik Виталий Белоусов
По данным портала
Портал также сообщил со ссылкой на Витебский городской отдел Следственного комитета Беларуси, что сейчас отец Николай находится в изоляторе на Московском проспекте в Витебске и чувствует там себя комфортно.
Более того, по данным издания, батюшка ничего не требует и не просит. Питается три раза в день и пока не обращался к следствию с просьбой кому-либо позвонить.
Российские СМИ также сообщили, что в отношении задержанного иерея
Sputnik пока не располагает подтверждением этой информации и комментариями белорусских правоохранительных органов, а также комментариями представителей Белорусской православной церкви.
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Батюшка был задержан с поличным при штурме притона, хотя официально в это время он должен был находиться в туре по подмосковным монастырям.
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