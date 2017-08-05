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Задержанный в Витебске батюшка-сутенер ничего не требует и не просит

05.08.2017 22:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik. Священнослужителя из России, которого накануне задержали в Витебске, подозревают в сутенерстве, сообщили в субботу российские региональные СМИ.

Задержанный в Витебске батюшка-сутенер ничего не требует и не просит
© Sputnik Виталий Белоусов
СМИ: в Витебске с поличным задержан священник-сутенер из России

По данным портала 47news.ru, батюшка из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области был задержан в Витебске при штурме притона с проститутками. Теперь Николай Киреев подозревается в организации перевозки девушек "легкого поведения" из Беларуси в Россию.

Портал также сообщил со ссылкой на Витебский городской отдел Следственного комитета Беларуси, что сейчас отец Николай находится в изоляторе на Московском проспекте в Витебске и чувствует там себя комфортно.

Более того, по данным издания, батюшка ничего не требует и не просит. Питается три раза в день и пока не обращался к следствию с просьбой кому-либо позвонить.

Российские СМИ также сообщили, что в отношении задержанного иерея возбуждено уголовное дело по ст. 241 Уголовного кодекса Беларуси ("Организация занятия проституцией).

Sputnik пока не располагает подтверждением этой информации и комментариями белорусских правоохранительных органов, а также комментариями представителей Белорусской православной церкви.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Батюшка был задержан с поличным при штурме притона, хотя официально в это время он должен был находиться в туре по подмосковным монастырям.

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