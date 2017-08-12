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Неизвестный открыл стрельбу в здании профсоюзов в Швеции

13.08.2017 10:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. В здании профсоюзов в шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, сообщает издание Sydsvenskan.

Неизвестный в воскресенье утром вошел в здание, в котором находилось от 70 до 100 человек, и открыл огонь. Ранения получили три человека, они были госпитализированы. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Место преступления огорожено, на месте допрашивают свидетелей и ищут улики. О задержании стрелка не сообщается. 

 
Теги: Минск
 
 
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У полиции в настоящее время нет данных о том, кто и с какими целями стрелял.

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