|
Неизвестный открыл стрельбу в здании профсоюзов в Швеции
13.08.2017 10:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. В здании профсоюзов в шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, сообщает издание
Неизвестный в воскресенье утром вошел в здание, в котором находилось от 70 до 100 человек, и открыл огонь. Ранения получили три человека, они были госпитализированы. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Место преступления огорожено, на месте допрашивают свидетелей и ищут улики. О задержании стрелка не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У полиции в настоящее время нет данных о том, кто и с какими целями стрелял.
|
Архив (ЧП)
Комментарии