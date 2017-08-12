Неизвестный открыл стрельбу в здании профсоюзов в Швеции

МИНСК, 13 авг — Sputnik. В здании профсоюзов в шведском городе Мальме произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, сообщает издание Sydsvenskan .

Неизвестный в воскресенье утром вошел в здание, в котором находилось от 70 до 100 человек, и открыл огонь. Ранения получили три человека, они были госпитализированы. Состояние двоих пострадавших медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Место преступления огорожено, на месте допрашивают свидетелей и ищут улики. О задержании стрелка не сообщается.