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Сельчанин под Столином лишился туалета во дворе из-за удара молнии

16.08.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг – Sputnik. Молния сожгла уборную на территории частного домовладения в одной из деревень Столинского района, сообщили Sputnik в среду в Брестском областном УМЧС.

Сельчанин под Столином лишился туалета во дворе из-за удара молнии
CC BY 2.0 / Dustin Gaffke / Lightning
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Возгорание хозяйственных построек из-за грозы произошел вечером 11 августа в деревне Узляжье.

"Произошел пожар в уборной на территории приусадебного участка, принадлежащей пенсионеру", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что огнем был уничтожен не только туалет, но и часть кровли стоящего рядом сарая.

Причиной возгорания построек на участке стал разряд молнии, для тушения пожара подразделения МЧС не привлекались – местные жители сами справились с огнем. 

 
Теги: Минск
 
 
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Огнем была уничтожена не только уборная, но и часть кровли стоящего рядом сарая.

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