Сельчанин под Столином лишился туалета во дворе из-за удара молнии

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Молния сожгла уборную на территории частного домовладения в одной из деревень Столинского района, сообщили Sputnik в среду в Брестском областном УМЧС.

Возгорание хозяйственных построек из-за грозы произошел вечером 11 августа в деревне Узляжье.

"Произошел пожар в уборной на территории приусадебного участка, принадлежащей пенсионеру", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что огнем был уничтожен не только туалет, но и часть кровли стоящего рядом сарая.

Причиной возгорания построек на участке стал разряд молнии, для тушения пожара подразделения МЧС не привлекались – местные жители сами справились с огнем.