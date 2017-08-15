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Сельчанин под Столином лишился туалета во дворе из-за удара молнии
16.08.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Молния сожгла уборную на территории частного домовладения в одной из деревень Столинского района, сообщили Sputnik в среду в Брестском областном УМЧС.
Возгорание хозяйственных построек из-за грозы произошел вечером 11 августа в деревне Узляжье.
"Произошел пожар в уборной на территории приусадебного участка, принадлежащей пенсионеру", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что огнем был уничтожен не только туалет, но и часть кровли стоящего рядом сарая.
Причиной возгорания построек на участке стал разряд молнии, для тушения пожара подразделения МЧС не привлекались – местные жители сами справились с огнем.
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Огнем была уничтожена не только уборная, но и часть кровли стоящего рядом сарая.
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