Пожар в деревне Зарытово Ляховичского района







01.11.2017 года в РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в д. Зарытово Ляховичского района.

По прибытии к месту вызова установлено, что горит кровля хозяйственной постройки, хозяева находятся на улице. Хозяйственная постройка, кирпичная, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирована. Пожар оперативно ликвидирован силами и средствами Ляховичского РОЧС.

В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие и имущество. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил работы печей и теплогенерирующих агрегатов и устройств со стороны хозяев, а именно оставлена без присмотра отопительно-варочная печь.

Большинство людей с легкомыслием считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует понять, что пожар не роковое явление и не нелепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. А если вы не уверены в пожарной безопасности своего домовладения, то в рамках республиканской пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе!», каждый владелец домовладения не зависимо от формы собственности может обратится в Ляховичский РОЧС с целью его обследования сотрудниками МЧС. Специалисты дадут оценку состояния пожарной безопасности домовладения и рекомендации для устранения нарушений. Заявку можно сделать по телефону 2 03 22 или 101. Помните: соблюдая правила пожарной безопасности, вы сохраните от пожара не только свое имущество, но и свою жизнь, а также жизнь близких вам людей!

Валерий РЕВИНСКИЙ, начальник Ляховичского РОЧС.

Фото из архива РОЧС.