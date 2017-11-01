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Пожар в деревне Зарытово Ляховичского района
02.11.2017 — ЧП | Ляхавiцкi веснiк
По прибытии к месту вызова установлено, что горит кровля хозяйственной постройки, хозяева находятся на улице. Хозяйственная постройка, кирпичная, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирована. Пожар оперативно ликвидирован силами и средствами Ляховичского РОЧС.
В результате пожара огнем повреждена кровля, перекрытие и имущество. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил работы печей и теплогенерирующих агрегатов и устройств со стороны хозяев, а именно оставлена без присмотра отопительно-варочная печь.
Валерий РЕВИНСКИЙ, начальник Ляховичского РОЧС.
Фото из архива РОЧС.
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01.11.2017 года в РОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в д. Зарытово Ляховичского района. По прибытии к месту вызова установлено, что горит...
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