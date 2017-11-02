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В Ганцевичском районе упавшее дерево насмерть придавило 38-летнего мужчину
В лесу Ганцевичского района упавшее дерево смертельно травмировало 38-летнего мужчину, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 2 ноября в 21.17 вблизи деревни Раздяловичи. Во время заготовки дров для личных нужд на мужчину упало дерево.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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Мужчина погиб во время заготовки дров.
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Архив (ЧП)
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