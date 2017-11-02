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В Ганцевичском районе упавшее дерево насмерть придавило 38-летнего мужчину

03.11.2017 11:26 — ЧП | Tut.by  
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В лесу Ганцевичского района упавшее дерево смертельно травмировало 38-летнего мужчину, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 2 ноября в 21.17 вблизи деревни Раздяловичи. Во время заготовки дров для личных нужд на мужчину упало дерево.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

 
 
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