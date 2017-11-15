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Белорус сбежал из подмосковной колонии: ушел за хлебом и исчез

16.11.2017 18:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Гражданин Беларуси, осужденный в России к двум годам "химии" за кражу дамской сумки, сбежал их колонии-поселения в Подмосковье, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Белорус сбежал из подмосковной колонии: ушел за хлебом и исчез
© Sputnik/ Иван Руднев
Предотвращен побег осужденных из колонии в Шклове

Летом прошлого года гражданин Беларуси был арестован за совершение кражи — из авто он украл дамскую сумку.

По данным ФСИН, отбывающий наказание в колонии-поселении был в сопровождении сотрудника ИК направлен в соседнее СИЗО за хлебом (в учреждении есть своя пекарня).

По дороге в СИЗО он бросился бежать, сотрудник колонии не смог остановить его, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по задержанию осужденного.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСИН, ему осталось полгода до окончания срока.

Это не единственный случай, когда гражданам Беларуси удается сбежать из исправительных учреждений пенитенциарной системы России. Несколько лет назад белорус совершил побег из колонии, расположенной в Санкт-Петербурге.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск уроженца Витебской области, который совершил дерзкий побег за полгода до окончания срока.

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