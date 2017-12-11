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Белый дом: теракт в Нью-Йорке показал нужность иммиграционной реформы

11.12.2017 22:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек – Sputnik. Террористический в Нью-Йорке показал необходимость иммиграционной реформы, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Белый дом: теракт в Нью-Йорке показал нужность иммиграционной реформы
© REUTERS/
Теракт в Нью-Йорке устроил 27-летний таксист из Бангладеш

"Это показывает необходимость иммиграционной реформы…, защищающей безопасность страны", – сказала Сандерс.

"Президент продолжит агрессивно продвигать ответственную иммиграционную реформу, частью которой будет запрет на "цепную миграцию" (разрешение привозить в США членов семьи – Sputnik)", – добавила Сандерс.

Также, по ее словам, это подтверждает правильность стратегии президента Дональда Трампа по разгрому ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в ряде стран).

Как ранее сообщила полиция, инцидент произошел на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, на теле подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".

По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости – легкие телесные повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, на теле подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества".

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Теракт в Нью-Йорке устроил 27-летний таксист из Бангладеш
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