В Ивановском районе произошла утечка нефти

Сегодня утром из-за падения давления в магистральном нефтепроводе Мозырь — Брест возле деревни Старые Кленки Ивановского района произошел разлив нефти, сообщили в МЧС .





Сообщение спасателям о падении давления в магистральном нефтепроводе Мозырь — Брест и обнаружении нефтяного пятна поступило в 11.20. Разлив нефти произошел на площади 30×120 м.

Работники ОАО «Гомельтранснефть Дружба» проводят работы по сбору нефти с поверхности земли. Поврежденный участок отключен. Перекачка осуществляется по другим ниткам трубопровода.





На месте работают аварийные бригады ОАО «Гомельтранснефть Дружба», техника МЧС задействована для обеспечения пожарной безопасности, спасатели ведут мониторинг обстановки. Причины произошедшего выясняются.