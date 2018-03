В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы

Пешеходный мост, расположенный над оживленной магистралью, обрушился в четверг в американском городе Майами в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал CNN.

