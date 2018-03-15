|
В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы
Пешеходный мост, расположенный над оживленной магистралью, обрушился в четверг в американском городе Майами в штате Флорида. Об этом
По данным телеканала
Как сообщает местное издание
Рухнувший мост расположен возле здания Международного университета Флориды. 53-метровый мост весом в 950 тонн был установлен в минувшую субботу всего за «несколько часов» с использованием методов «ускоренного строительства мостов», которые «уменьшают потенциальные риски для рабочих, пассажиров и пешеходов и сводят к минимуму перерывы в дорожном движении». Стоимость строительных работ составила 11,4 миллиона долларов. До обрушения мост не функционировал, его открытие планировалось в начале следующего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает местное издание Miami Herald со ссылкой на полицию, погибли по меньшей мере 6 человек, но количество погибших и пострадавших до сих пор официально не...
|
Архив (ЧП)
Комментарии