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В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы

15.03.2018 21:49 — ЧП | Tut.by  
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Пешеходный мост, расположенный над оживленной магистралью, обрушился в четверг в американском городе Майами в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала ABC, несколько человек погибли. В репортаже телеканала отмечается, что мост упал на автомобили. Под обломками — восемь машин, в нескольких из них находятся люди. Сотрудники спасательных служб пытаются их найти и вытащить.

Как сообщает местное издание Miami Herald со ссылкой на полицию, погибли по меньшей мере 6 человек, но количество погибших и пострадавших до сих пор официально не озвучено.

Рухнувший мост расположен возле здания Международного университета Флориды. 53-метровый мост весом в 950 тонн был установлен в минувшую субботу всего за «несколько часов» с использованием методов «ускоренного строительства мостов», которые «уменьшают потенциальные риски для рабочих, пассажиров и пешеходов и сводят к минимуму перерывы в дорожном движении». Стоимость строительных работ составила 11,4 миллиона долларов. До обрушения мост не функционировал, его открытие планировалось в начале следующего года.

 
 
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Как сообщает местное издание Miami Herald со ссылкой на полицию, погибли по меньшей мере 6 человек, но количество погибших и пострадавших до сих пор официально не...

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