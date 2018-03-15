В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы

Пешеходный мост, расположенный над оживленной магистралью, обрушился в четверг в американском городе Майами в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал CNN.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK — ABC News (@ABC) 15 марта 2018 г.

По данным телеканала ABC , несколько человек погибли. В репортаже телеканала отмечается, что мост упал на автомобили. Под обломками — восемь машин, в нескольких из них находятся люди. Сотрудники спасательных служб пытаются их найти и вытащить.

Как сообщает местное издание Miami Herald со ссылкой на полицию, погибли по меньшей мере 6 человек, но количество погибших и пострадавших до сих пор официально не озвучено.

Рухнувший мост расположен возле здания Международного университета Флориды. 53-метровый мост весом в 950 тонн был установлен в минувшую субботу всего за «несколько часов» с использованием методов «ускоренного строительства мостов», которые «уменьшают потенциальные риски для рабочих, пассажиров и пешеходов и сводят к минимуму перерывы в дорожном движении». Стоимость строительных работ составила 11,4 миллиона долларов. До обрушения мост не функционировал, его открытие планировалось в начале следующего года.