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В Немане за выходные обнаружены тела двух утонувших

06.08.2018 16:20 — ЧП | Tut.by  
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В Немане за выходные обнаружены тела двух утонувших. Еще один мужчина утонул на реке Вилия в Сморгонском районе.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Так, в субботу тело мужчины обнаружили у железнодорожного моста в Гродно. В воде оно провело достаточно много времени. Личность погибшего устанавливается.

В воскресенье, 5 августа, поступил сигнал о происшествии на реке Неман — неподалеку от деревни Михайловка утонул человек. Водолазы ОСВОДа подняли из воды тело 45-летнего жителя Скиделя.

Еще один мужчина утонул на реке Вилия в Сморгонском районе.

С начала года в Гродненской области вода унесла жизни 40 человек, пятеро из них — дети. Спасатели просят соблюдать меры безопасности на воде. Стоит отдыхать лишь на тех водоемах, где оборудованы спасательные станции и посты.

 
Теги: Гродно
 
 
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С начала года в Гродненской области вода унесла жизни 40 человек, пятеро из них - дети. Спасатели просят соблюдать меры безопасности на воде.
 
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