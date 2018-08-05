В Немане за выходные обнаружены тела двух утонувших. Еще один мужчина утонул на реке Вилия в Сморгонском районе.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Так, в субботу тело мужчины обнаружили у железнодорожного моста в Гродно. В воде оно провело достаточно много времени. Личность погибшего устанавливается.

В воскресенье, 5 августа, поступил сигнал о происшествии на реке Неман — неподалеку от деревни Михайловка утонул человек. Водолазы ОСВОДа подняли из воды тело 45-летнего жителя Скиделя.

Еще один мужчина утонул на реке Вилия в Сморгонском районе.

С начала года в Гродненской области вода унесла жизни 40 человек, пятеро из них — дети. Спасатели просят соблюдать меры безопасности на воде. Стоит отдыхать лишь на тех водоемах, где оборудованы спасательные станции и посты.