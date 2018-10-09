|
В Вилейском районе при валке леса погиб лесоруб
В Ижском лесничестве Вилейского района 8 октября при валке леса погиб 49-летний лесоруб,
Бригада рабочих валила лес недалеко от деревни Бересниха. Лесорубы спилили большую березу — и, похоже, при падении она зацепилась ветками за другие деревья и повисла. Рабочие решили использовать трос для того, чтобы опустить ее на землю. 49-летний лесоруб стал цеплять трос к основанию березы. В это время дерево стало падать. При падении от него отвалилась верхушка и ударила мужчину по голове.
Травма оказалась смертельной, лесоруб погиб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 8 октября.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)