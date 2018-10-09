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В Вилейском районе при валке леса погиб лесоруб

10.10.2018 11:41 — ЧП | Tut.by  
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В Ижском лесничестве Вилейского района 8 октября при валке леса погиб 49-летний лесоруб, сообщает Край.by. Подробности происшествия рассказал заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский.

Бригада рабочих валила лес недалеко от деревни Бересниха. Лесорубы спилили большую березу — и, похоже, при падении она зацепилась ветками за другие деревья и повисла. Рабочие решили использовать трос для того, чтобы опустить ее на землю. 49-летний лесоруб стал цеплять трос к основанию березы. В это время дерево стало падать. При падении от него отвалилась верхушка и ударила мужчину по голове.

Травма оказалась смертельной, лесоруб погиб.

 
 
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