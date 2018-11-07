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Задержан водитель, совершивший смертельный наезд в д.Братылово Брестского района
08.11.2018 10:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Напомним, 04 ноября около 20.00 на ул. Трудовой неустановленный водитель совершил
06 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель, совершивший смертельный наезд был установлен и задержан. Им оказался житель д.Черни, 1997 года рождения (не имеющий водительского удостоверения). ДТП он совершил на автомобиле марки "Форд Мондео", после чего с места происшествия скрылся и спрятал автомашину по месту жительства знакомых в д.Тельмы.
Подозреваемый задержан по ст.108 УПК Республики Беларусь. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.
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Напомним, 04 ноября около 20.00 на ул. Трудовой неустановленный водитель совершил наезд на 28-летнего жителя д. Больше Косичи. В результате ДТП пешеход получил травмы...
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