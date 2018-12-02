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На военную базу в Швеции пробрались два иностранца

02.12.2018 23:58 — ЧП | Tut.by  
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На территории базы ВМФ Швеции на острове Муске были задержаны два иностранца, сообщает Expressen со ссылкой на военных.

Неизвестные были обнаружены охранниками.

Уточняется, что при задержании был произведен предупредительный выстрел.

По данным Aftonbladet, один из задержанных является гражданином Бельгии, другой оказался англичанином.

Им грозит тюремное заключение или штраф.

База Мускё — подземная военно-морская база на острове Мускё, построенная для ВМС Швеции в 1950—1960-х годах. Предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия. В настоящее время законсервирована, частично используется как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота.

 
 
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Двое посторонних проникли на территорию военной базы Мускё, расположенной на одноименном острове на юге Стокгольмского архипелага.
 
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