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Житель Бобруйского района незаконно вырубил 55 сосен - его засекла камера

05.12.2018 11:21 — ЧП | Tut.by  
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В лесу Бобруйского района камера засекла неизвестный трактор, и лесная охрана задержала его водителя. Мужчина незаконно вырубил 55 деревьев, пишет «Вечерний Бобруйск».

Камера фото- и видеофиксации, установленная сотрудниками лесхоза по дороге в лес на территории Глушанского лесничества, зафиксировала неизвестный трактор МТЗ. На место тут же выехали работники лесной охраны и застали нарушителя на месте преступления. К тому моменту мужчина успел вырубить 55 деревьев.

Нарушителем оказался 58-летний житель деревни Дойничево. По его словам, он заготавливал дрова для себя.

По пням лесоохрана установила нанесенный самовольной рубкой ущерб — 584,34 рубля. Нарушитель также заплатит штраф.

Установленные в Бобруйском лесхозе 6 камер фото- и видеофиксации за этот год выявили 3 правонарушения в сфере лесного законодательства, с начала года — 66 нарушений.

 
 
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Мужчине нужны были дрова. А теперь ему придется платить штраф и возмещать ущерб за вырубленный лес.
 
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