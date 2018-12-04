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Житель Бобруйского района незаконно вырубил 55 сосен - его засекла камера
В лесу Бобруйского района камера засекла неизвестный трактор, и лесная охрана задержала его водителя. Мужчина незаконно вырубил 55 деревьев,
Камера фото- и видеофиксации, установленная сотрудниками лесхоза по дороге в лес на территории Глушанского лесничества, зафиксировала неизвестный трактор МТЗ. На место тут же выехали работники лесной охраны и застали нарушителя на месте преступления. К тому моменту мужчина успел вырубить 55 деревьев.
Нарушителем оказался 58-летний житель деревни Дойничево. По его словам, он заготавливал дрова для себя.
По пням лесоохрана установила нанесенный самовольной рубкой ущерб — 584,34 рубля. Нарушитель также заплатит штраф.
Установленные в Бобруйском лесхозе 6 камер фото- и видеофиксации за этот год выявили 3 правонарушения в сфере лесного законодательства, с начала года — 66 нарушений.
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Мужчине нужны были дрова. А теперь ему придется платить штраф и возмещать ущерб за вырубленный лес.
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