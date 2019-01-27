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Узнали подробности ДТП, в котором маршрутка вылетела в кювет и перевернулась

28.01.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Узнали подробности ДТП, в котором маршрутка вылетела в кювет и перевернулась
По предварительной информации УГАИ УВД Брестского облисполкома: вечером 25 января 60-летний житель Пинска, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», двигаясь на 17- километре автодороги Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин, в направлении Ивацевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия и съехал в правый по ходу движения кювет, после чего опрокинулся на правый бок. В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир автомобиля — 45-летняя жительница Минска, которая для оказания медицинской помощи доставлена в Ивацевичскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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