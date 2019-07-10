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Генпрокурор прокомментировал дело в отношении завода АКБ

11.07.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия в рамках уголовных дел. Генеральная прокуратура Беларуси будет проводить расследование ряда уголовных дел в связи со строительством аккумуляторного завода в Бресте, заявил журналистам в четверг глава ведомства Александр Конюк.

Генпрокурор прокомментировал дело в отношении завода АКБ

"В настоящее время очень активно идет расследование этих уголовных дел, проводятся оперативные мероприятия", – сказал генпрокурор.

По его словам, часть уголовных дел будет расследовать генеральная прокуратура.

Строительство аккумуляторного завода в Бресте вызвало большой резонанс среди местных жителей. После народного недовольства местные власти решили перепроверить соответствие завода АКБ экологическим стандартам.

Высказывалась по резонансной теме и глава Администрации президента Наталья Кочанова — она подчеркивала, что все проблемные вопросы находятся на постоянном контроле.

 
Теги: Брест
 
 
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