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Генпрокурор прокомментировал дело в отношении завода АКБ
11.07.2019 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия в рамках уголовных дел. Генеральная
"В настоящее время очень активно идет расследование этих уголовных дел, проводятся оперативные мероприятия", – сказал генпрокурор.
По его словам, часть уголовных дел будет расследовать генеральная
Строительство аккумуляторного завода в Бресте вызвало большой резонанс среди местных жителей. После народного недовольства местные власти решили перепроверить соответствие завода АКБ экологическим стандартам.
Высказывалась по резонансной теме и глава Администрации президента Наталья Кочанова — она подчеркивала, что все проблемные вопросы находятся на постоянном контроле.
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В настоящее время проводятся оперативные мероприятия в рамках уголовных дел. Генеральная прокуратура Беларуси будет проводить расследование ряда уголовных...
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