УЖасы из унитаза. В субботу диспетчер Вороновского РОЧС принял необычный вызов

Источник материала: Вороновская газета

В квартиру жительницы аг. Жирмуны с четверга повадились незваные гости.

— Мама у нас змея! — крикнул утром из ванной семилетний сын Дианы. Женщина приняла эти слова за шутку и даже разозлилась. Но заглянув в комнату, остолбенела: на краю унитаза действительно возлегало пресмыкающееся. Бросилась звать на помощь соседей, а потом схватила швабру и попыталась обезвредить животное. Но своими действиями, видно, разозлила невозмутимую змею. Зашипев, та соскользнула в унитаз.





— Я увидела желтоватое брюшко и поняла, что это уж, — вспоминает Диана. — По рассказам своего папы знаю, что эти пресмыкающиеся не опасны. Спустила воду и закрыла крышку унитаза. Думала, все закончилось. Старалась не поддаваться панике, так как муж был в командировке, а дома со мной двое детей.

В субботу женщину снова ожидала неприятная встреча. На этот раз уж пробовал вылезть через сливное отверстие душевой кабины. На помощь к женщине подоспели родственники, но вытянуть оттуда животное не смогли, оно снова ускользнуло.

Диана позвонила в службу спасения. На место ЧП подразделение РОЧС прибыло вместе со специалистами Вороновского РУП ЖКХ. Коммунальники провели тампонаж выходной трубы канализационного колодца, чтобы выгнать оттуда возмутителей спокойствия молодой семьи. Заделали и обнаруженные щели между канализационной трубой и стенкой колодца, которые вполне могли стать лазейкой для ужей в систему водоотведения.







К слову, спасатели в нынешнем году не впервые выезжают на вызов, связанный с появлением пресмыкающихся. В апреле они извлекали ужей из колодца в д. Кемейши Радунского сельсовета.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Дианы Брашевец и Вороновского РОЧС.