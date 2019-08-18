ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УЖасы из унитаза. В субботу диспетчер Вороновского РОЧС принял необычный вызов

19.08.2019 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В квартиру жительницы аг. Жирмуны с четверга повадились незваные гости.

— Мама у нас змея! — крикнул утром из ванной семилетний сын Дианы. Женщина приняла эти слова за шутку и даже разозлилась. Но заглянув в комнату, остолбенела: на краю унитаза действительно возлегало пресмыкающееся. Бросилась звать на помощь соседей, а потом схватила швабру и попыталась обезвредить животное. Но своими действиями, видно, разозлила невозмутимую змею. Зашипев, та соскользнула в унитаз.

УЖасы из унитаза. В субботу диспетчер Вороновского РОЧС принял необычный вызов

— Я увидела желтоватое брюшко и поняла, что это уж, — вспоминает Диана. — По рассказам своего папы знаю, что эти пресмыкающиеся не опасны. Спустила воду и закрыла крышку унитаза. Думала, все закончилось. Старалась не поддаваться панике, так как муж был в командировке, а дома со мной двое детей.

В субботу женщину снова ожидала неприятная встреча. На этот раз уж пробовал вылезть через сливное отверстие душевой кабины. На помощь к женщине подоспели родственники, но вытянуть оттуда животное не смогли, оно снова ускользнуло.

Диана позвонила в службу спасения. На место ЧП подразделение РОЧС прибыло вместе со специалистами Вороновского РУП ЖКХ. Коммунальники провели тампонаж выходной трубы канализационного колодца, чтобы выгнать оттуда возмутителей спокойствия молодой семьи. Заделали и обнаруженные щели между канализационной трубой и стенкой колодца, которые вполне могли стать лазейкой для ужей в систему водоотведения. 


УЖасы из унитаза. В субботу диспетчер Вороновского РОЧС принял необычный вызов

К слову, спасатели в нынешнем году не впервые выезжают на вызов, связанный с появлением пресмыкающихся. В апреле они извлекали ужей из колодца в д. Кемейши Радунского сельсовета.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Дианы Брашевец и Вороновского РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В квартиру жительницы аг. Жирмуны с четверга повадились незваные гости. — Мама у нас змея! — крикнул утром из ванной семилетний сын Дианы. Женщина приняла эти слова...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Жировичском монастыре нашли гранату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
19.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика