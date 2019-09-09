В Лепеле утонули двое мужчин: один спасал второго

Источник материала: Tut.by

В реке Улла в Лепеле утонули двое мужчин. Один пытался спасти второго — к такому выводу пришли в СК.



Фото: СК

Трое мужчин — 72, 65 и 44 лет — 5 сентября отдыхали на берегу реки Улла в Лепеле. Не обошлось без спиртного. Младший из мужчин ушел домой, а старшие остались.

Вечером жена 72-летнего мужчины пошла искать мужа, однако не нашла его. Утром 6 сентября к поискам подключился и сын. На берегу реки он нашел одежду и обувь, а позже и тела отца и его приятеля.

На телах мужчин видимых телесных повреждений не обнаружили. По тому, как они были одеты, следователи пришли к выводу, что один из друзей пошел купаться и начал тонуть, а второй пытался его спасти, однако и сам погиб.