В Борисове задержали вора со «стажем», подозреваемого в серии краж

Источник материала: Единство

Что примечательно, действовал злоумышленник в одном и том же районе города. Именно этот факт позволил правоохранителям выйти на след и впоследствии задержать фигуранта. В настоящий момент подозреваемый признался в совершении 5 краж на территории Борисова.

Первоначально сотрудники милиции обнаружили след вора на неохраняемой стоянке по улице Труда. Путем отжима стекла в автомобиле «Форд-Транзит» он похитил с заднего пассажирского сидения дорогостоящий шуруповерт и безударную электродрель. На следующий день он же проник в гараж, откуда, помимо строительных инструментов, прихватил спасательные жилеты и иные вещи.

По имеющейся информации, выждав чуть больше недели, злоумышленник вновь взялся за дело: на этот раз мужчина проник в помещение спортивно-развлекательного центра, откуда похитил строительное имущество на общую сумму более 800 рублей. В этот раз унести с собой мужчине удалось импортную шлифовальную машинку и перфоратор. Однако и на этом правонарушитель не остановился: спилив навесной замок, пробрался в помещение трансформаторной электрической подстанции и похитил 6 коробок новых баллонов краски для граффити.

Все похищенное мужчина либо хранил по месту своего жительства, либо сразу же реализовывал. Большую часть вещей задержанный перепродавал своим знакомым за символическую цену. К примеру, аэрозольную краску мужчина отдал практически даром: за одну банку мужчина просил 1 рубль, в то время когда рыночная стоимость баллончика – 10 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Кража»). Правоохранители проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в других районах города.