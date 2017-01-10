﻿ 35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги. 21.by
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35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

11.01.2017 18:03 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум публикует для своего читателя подборку резких и афористичных высказываний, подслушанных в лифтах и офисах самых влиятельных финансистов мира.

35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

 
 
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Банкиры с Уолл-стрит — это не просто работники банков, это особая каста. Каста «вершителей судеб», самых богатых и влиятельных людей в мире, тех, кто способен...

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