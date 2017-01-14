﻿ Самый холодный населенный пункт планеты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Самый холодный населенный пункт планеты

15.01.2017 18:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Фотограф Амос Чаппл отправился в путешествие к месту, называемому самым холодным населенным пунктом Земли – на просторы Республики Саха (Якутия).Самый холодный населенный пункт планеты

1. В советские времена многие этнические русские и украинцы были направлены на постоянное проживание в Якутск, столицу республики.

Самый холодный населенный пункт планеты

2. Автобусная остановка в Якутске.

Самый холодный населенный пункт планеты

3. Местная жительница, окруженная вихрями снежного тумана входит Преображенский собор.

Самый холодный населенный пункт планеты

Пар, исходящий зимой из заводских труб, от машин и людей, создает густой туман, в особо холодную погоду окутывающий город и не пропадающий неделями.

4. Очень серьезный сторожевой пес несет свою службу в пригороде.

Самый холодный населенный пункт планеты

5. Жительница Якутска в центре города.

Самый холодный населенный пункт планеты

6. Пригород Якутска: летняя обувь в сарае ожидает весны.

Самый холодный населенный пункт планеты

7. Село Оймякон расположено в двух днях езды от столицы республики.

Самый холодный населенный пункт планеты

Во время поездки в Оймякон автомобили должны быть на ходу непрерывно, поэтому круглосуточные автозаправочные станции для зимнего транспорта имеют здесь важнейшее значение.

8. Работники некоторых местных автозаправочных станций имеют график работы в формате «две недели через две».

Самый холодный населенный пункт планеты

9. Вид на сталинскую «Дорогу на костях», ведущую через Оймякон. Вечерняя температура в округе -50 С. В условиях отсутствия железнодорожного сообщения с городом шоссе остается единственным крупным сухопутным маршрутом до Якутска.

Самый холодный населенный пункт планеты

10. «Дорога на костях» была построена трудом заключенных ГУЛАГа. Те из них, кто не перенес работу в суровых условиях и умер во время строительства, были погребены в толще дорожного полотна.

Самый холодный населенный пункт планеты

11. Изначально бывший местом жительства оленеводов, сегодня Оймякон располагает населением в 500 человек и известен многим как «Полюс холода».

Самый холодный населенный пункт планеты

Самый холодный населенный пункт планеты

По причине сложностей копания почвы и прокладки сантехнических труб в условиях вечной мерзлоты большинство местных туалетов требуют от человека прогулок на двор.

12. Александр Платнов, 52 года, учитель на пенсии, одет для стремительного марш-броска в туалет.

Самый холодный населенный пункт планеты

13. Туалет в тундре, установленный на автозаправочной станции по дороге в Оймякон.

Самый холодный населенный пункт планеты

14. Единственный магазин города поставляет провизию для всех жителей уединенного населенного пункта.

Самый холодный населенный пункт планеты

15. Отопление для села обеспечивается благодаря работе угольной теплоэлектростанции. Каждое утро этот экскаватор доставляет сюда уголь и забирает сожженный пепел.

Самый холодный населенный пункт планеты

16. Здесь тепло является наиболее важным товаром.

Самый холодный населенный пункт планеты

17. Фермер Николай Петрович закрывает на ночь дверь в большой утепленный коровник, когда его стадо ложится спать.

Самый холодный населенный пункт планеты

18. Оймякон на рассвете: слева, над сельской ТЭЦ, вьется постоянный шлейф угольного дыма.

Самый холодный населенный пункт планеты

Фото: amoschapplephoto.com
Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф Амос Чаппл отправился в путешествие к месту, называемому самым холодным населенным пунктом Земли – на просторы Республики Саха (Якутия). 1. В советские...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как отпустить обиду и научиться прощать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика