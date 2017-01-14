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Самый холодный населенный пункт планеты
15.01.2017 18:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Фотограф Амос Чаппл отправился в путешествие к месту, называемому самым холодным населенным пунктом Земли – на просторы Республики Саха (Якутия).
1. В советские времена многие этнические русские и украинцы были направлены на постоянное проживание в Якутск, столицу республики.
2. Автобусная остановка в Якутске.
3. Местная жительница, окруженная вихрями снежного тумана входит Преображенский собор.
Пар, исходящий зимой из заводских труб, от машин и людей, создает густой туман, в особо холодную погоду окутывающий город и не пропадающий неделями.
4. Очень серьезный сторожевой пес несет свою службу в пригороде.
5. Жительница Якутска в центре города.
6. Пригород Якутска: летняя обувь в сарае ожидает весны.
7. Село Оймякон расположено в двух днях езды от столицы республики.
Во время поездки в Оймякон автомобили должны быть на ходу непрерывно, поэтому круглосуточные автозаправочные станции для зимнего транспорта имеют здесь важнейшее значение.
8. Работники некоторых местных автозаправочных станций имеют график работы в формате «две недели через две».
9. Вид на сталинскую «Дорогу на костях», ведущую через Оймякон. Вечерняя температура в округе -50 С. В условиях отсутствия железнодорожного сообщения с городом шоссе остается единственным крупным сухопутным маршрутом до Якутска.
10. «Дорога на костях» была построена трудом заключенных ГУЛАГа. Те из них, кто не перенес работу в суровых условиях и умер во время строительства, были погребены в толще дорожного полотна.
11. Изначально бывший местом жительства оленеводов, сегодня Оймякон располагает населением в 500 человек и известен многим как «Полюс холода».
По причине сложностей копания почвы и прокладки сантехнических труб в условиях вечной мерзлоты большинство местных туалетов требуют от человека прогулок на двор.
12. Александр Платнов, 52 года, учитель на пенсии, одет для стремительного марш-броска в туалет.
13. Туалет в тундре, установленный на автозаправочной станции по дороге в Оймякон.
14. Единственный магазин города поставляет провизию для всех жителей уединенного населенного пункта.
15. Отопление для села обеспечивается благодаря работе угольной теплоэлектростанции. Каждое утро этот экскаватор доставляет сюда уголь и забирает сожженный пепел.
16. Здесь тепло является наиболее важным товаром.
17. Фермер Николай Петрович закрывает на ночь дверь в большой утепленный коровник, когда его стадо ложится спать.
18. Оймякон на рассвете: слева, над сельской ТЭЦ, вьется постоянный шлейф угольного дыма.
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Фотограф Амос Чаппл отправился в путешествие к месту, называемому самым холодным населенным пунктом Земли – на просторы Республики Саха (Якутия). 1. В советские...
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