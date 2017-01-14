Фотограф Амос Чаппл отправился в путешествие к месту, называемому самым холодным населенным пунктом Земли – на просторы Республики Саха (Якутия).

1. В советские времена многие этнические русские и украинцы были направлены на постоянное проживание в Якутск, столицу республики.





2. Автобусная остановка в Якутске.





3. Местная жительница, окруженная вихрями снежного тумана входит Преображенский собор.





Пар, исходящий зимой из заводских труб, от машин и людей, создает густой туман, в особо холодную погоду окутывающий город и не пропадающий неделями.

4. Очень серьезный сторожевой пес несет свою службу в пригороде.





5. Жительница Якутска в центре города.





6. Пригород Якутска: летняя обувь в сарае ожидает весны.





7. Село Оймякон расположено в двух днях езды от столицы республики.





Во время поездки в Оймякон автомобили должны быть на ходу непрерывно, поэтому круглосуточные автозаправочные станции для зимнего транспорта имеют здесь важнейшее значение.

8. Работники некоторых местных автозаправочных станций имеют график работы в формате «две недели через две».





9. Вид на сталинскую «Дорогу на костях», ведущую через Оймякон. Вечерняя температура в округе -50 С. В условиях отсутствия железнодорожного сообщения с городом шоссе остается единственным крупным сухопутным маршрутом до Якутска.





10. «Дорога на костях» была построена трудом заключенных ГУЛАГа. Те из них, кто не перенес работу в суровых условиях и умер во время строительства, были погребены в толще дорожного полотна.





11. Изначально бывший местом жительства оленеводов, сегодня Оймякон располагает населением в 500 человек и известен многим как «Полюс холода».









По причине сложностей копания почвы и прокладки сантехнических труб в условиях вечной мерзлоты большинство местных туалетов требуют от человека прогулок на двор.

12. Александр Платнов, 52 года, учитель на пенсии, одет для стремительного марш-броска в туалет.





13. Туалет в тундре, установленный на автозаправочной станции по дороге в Оймякон.





14. Единственный магазин города поставляет провизию для всех жителей уединенного населенного пункта.





15. Отопление для села обеспечивается благодаря работе угольной теплоэлектростанции. Каждое утро этот экскаватор доставляет сюда уголь и забирает сожженный пепел.





16. Здесь тепло является наиболее важным товаром.





17. Фермер Николай Петрович закрывает на ночь дверь в большой утепленный коровник, когда его стадо ложится спать.





18. Оймякон на рассвете: слева, над сельской ТЭЦ, вьется постоянный шлейф угольного дыма.





Фото: amoschapplephoto.com

Текст: Flytothesky.ru