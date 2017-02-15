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По местам Богдановича: турмаршрут для белорусов появится в Крыму
16.02.2017 15:49 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Специальный туристический маршрут для граждан Беларуси может быть создан в Крыму, сообщил в четверг председатель белорусской общины Крыма Роман Чегринец.
© Sputnik/ Анна Нефедова
"Мы вышли с инициативой на наше министерство культуры сделать туристический маршрут по местам, имеющим отношение к Максиму Богдановичу. Это то, что может привлечь белорусского туриста, это ключевая фигура", – сказал он.
По словам Чегринца, поэт бывал в Ялте, Феодосии и Старом Крыму.
"Мы делаем хороший, красивый маршрут и привозим сюда белорусского туриста", – подчеркнул председатель общины.
Максим Богданович – один из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка.
Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что Крым в курортном сезоне 2017 года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов.
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Маршрут, по словам председателя белорусской общины, будет проходить через Ялту, Феодосию и Старый Крым.
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