﻿ По местам Богдановича: турмаршрут для белорусов появится в Крыму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

По местам Богдановича: турмаршрут для белорусов появится в Крыму

16.02.2017 15:49 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Специальный туристический маршрут для граждан Беларуси может быть создан в Крыму, сообщил в четверг председатель белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

По местам Богдановича: турмаршрут для белорусов появится в Крыму
© Sputnik/ Анна Нефедова
Туристы в Крыму: без паники

"Мы вышли с инициативой на наше министерство культуры сделать туристический маршрут по местам, имеющим отношение к Максиму Богдановичу. Это то, что может привлечь белорусского туриста, это ключевая фигура", – сказал он.

По словам Чегринца, поэт бывал в Ялте, Феодосии и Старом Крыму.

"Мы делаем хороший, красивый маршрут и привозим сюда белорусского туриста", – подчеркнул председатель общины.

Максим Богданович – один из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что Крым в курортном сезоне 2017 года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маршрут, по словам председателя белорусской общины, будет проходить через Ялту, Феодосию и Старый Крым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Почему мужчина потерял интерес?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика