МИНСК, 16 фев – Sputnik. Специальный туристический маршрут для граждан Беларуси может быть создан в Крыму, сообщил в четверг председатель белорусской общины Крыма Роман Чегринец.



© Sputnik/ Анна Нефедова Туристы в Крыму: без паники

"Мы вышли с инициативой на наше министерство культуры сделать туристический маршрут по местам, имеющим отношение к Максиму Богдановичу. Это то, что может привлечь белорусского туриста, это ключевая фигура", – сказал он.

По словам Чегринца, поэт бывал в Ялте, Феодосии и Старом Крыму.

"Мы делаем хороший, красивый маршрут и привозим сюда белорусского туриста", – подчеркнул председатель общины.

Максим Богданович – один из создателей белорусской литературы и современного литературного белорусского языка.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что Крым в курортном сезоне 2017 года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов.