Бытует мнение, что новорожденные детки, если у них все в порядке со здоровьем, практически не плачут. Но, как показывает практика, причин плача абсолютно здоровых новорожденных достаточно много. Давайте рассмотрим основные причины детского плача.





1. Голод

Детки, недавно появившиеся на свет, чаще всего капризничают, когда они голодны. Именно поэтому врачи и психологи рекомендуют в первую очередь дать плачущему малышу грудь, чтобы убедиться, что причина плача не связана с голодом.

2. Грязный подгузник

Если оказалось, что малыш сыт и прикладывание к груди не успокаивает его, стоит проверить подгузник. Вполне возможно, что малыш выражает свое негодование из-за того, что ему не комфортно после «сытного обеда».

3. Колики

Еще одной распространенной причиной детского плача могут быть всем известные колики. Дело в том, что в утробе матери кроха получал еду через пуповину, а после рождения ответственность за переваривание пищи берет на себя кишечник младенца. Из-за того, что кишечник до рождения малыша был стерильным, переваривание пищи в первые месяцы жизни может вызывать у новорожденного колики. Полностью избавиться от колик довольно сложно, однако можно приглушить неприятные ощущения массированием животика, прикладыванием теплой грелки и лекарствами от колик.

4. Недостаточно внимания

Маленькие детки, которые только начинают осваиваться в этом мире, остро нуждаются в материнской заботе и внимании. Когда мама рядом, маленькому человечку спокойно и уютно, а ее долгое отсутствие может заставить малыша плакать.

5. Усталость, желание спать

У маленьких деток, как и у взрослых, абсолютно разные характеры. Одни легко адаптируются в любых условиях, другие при малейшем неудобстве капризничают. Если ваш новорожденный плачет, вполне возможно, он устал и хочет спать, а громкий шум или яркий свет не дают ему расслабиться.

Как показывает практика, со временем мамочки приспосабливаются к прихотям своих грудничков и легко понимают, почему новорожденный плачет и как удовлетворить его потребности. А совместное времяпровождение с мамой, регулярное кормление и своевременная смена подгузников быстро помогает свести капризы малыша на нет.

Текст: Flytothesky.ru