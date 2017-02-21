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Почему новорожденный плачет? 5 основных причин

22.02.2017 13:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Бытует мнение, что новорожденные детки, если у них все в порядке со здоровьем, практически не плачут. Но, как показывает практика, причин плача абсолютно здоровых новорожденных достаточно много. Давайте рассмотрим основные причины детского плача.

Почему новорожденный плачет? 5 основных причин

1. Голод

Детки, недавно появившиеся на свет, чаще всего капризничают, когда они голодны. Именно поэтому врачи и психологи рекомендуют в первую очередь дать плачущему малышу грудь, чтобы убедиться, что причина плача не связана с голодом.

2. Грязный подгузник

Если оказалось, что малыш сыт и прикладывание к груди не успокаивает его, стоит проверить подгузник. Вполне возможно, что малыш выражает свое негодование из-за того, что ему не комфортно после «сытного обеда».

3. Колики

Еще одной распространенной причиной детского плача могут быть всем известные колики. Дело в том, что в утробе матери кроха получал еду через пуповину, а после рождения ответственность за переваривание пищи берет на себя кишечник младенца. Из-за того, что кишечник до рождения малыша был стерильным, переваривание пищи в первые месяцы жизни может вызывать у новорожденного колики. Полностью избавиться от колик довольно сложно, однако можно приглушить неприятные ощущения массированием животика, прикладыванием теплой грелки и лекарствами от колик.

4. Недостаточно внимания

Маленькие детки, которые только начинают осваиваться в этом мире, остро нуждаются в материнской заботе и внимании. Когда мама рядом, маленькому человечку спокойно и уютно, а ее долгое отсутствие может заставить малыша плакать.

5. Усталость, желание спать

У маленьких деток, как и у взрослых, абсолютно разные характеры. Одни легко адаптируются в любых условиях, другие при малейшем неудобстве капризничают. Если ваш новорожденный плачет, вполне возможно, он устал и хочет спать, а громкий шум или яркий свет не дают ему расслабиться.

Как показывает практика, со временем мамочки приспосабливаются к прихотям своих грудничков и легко понимают, почему новорожденный плачет и как удовлетворить его потребности. А совместное времяпровождение с мамой, регулярное кормление и своевременная смена подгузников быстро помогает свести капризы малыша на нет.Почему новорожденный плачет? 5 основных причин

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Бытует мнение, что новорожденные детки, если у них все в порядке со здоровьем, практически не плачут. Но, как показывает практика, причин плача абсолютно здоровых...

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