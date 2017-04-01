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7 вещей, которые нужно делать, чтобы находится в хорошей форме

01.04.2017 22:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Супер занятые, чрезмерно подверженные стрессам, с множеством мыслей в голове, всегда в погоне за мечтами и ни одной минуты спокойствия для самих себя.
Если и вы находитесь в таком же состоянии, то пора что-то менять. Эффект от такого жизненного темпа не порадует позитивными результатами. Рано или поздно человек сгорает морально, физически и начинает поправляться. Набрать лишний вес или заболеть – неутешительные перспективы для тех, кому некогда уделить себе достаточно времени.

7 вещей, которые нужно делать, чтобы находится в хорошей форме

Начинайте корректировать свой рацион и сам процесс поедания пищи. Необходимо отказаться от поедания фастфуда налету. Если вы готовы к изменениям, то эти советы для вас:

1. Питайтесь сидя

Даже если речь идет о небольшом бутерброде, не ешьте никогда стоя. Это должно быть правилом номер один для вас. Питаясь сидя, вы настраиваете свою пищеварительную систему на переваривание пищи. Так вы утолите чувство голода и поможете своему организму правильно и спокойно усвоить завтрак, обед или ужин. Одним словом, ваш организм получит удовольствие, а не стресс, от потребляемой пищи.

2. Жуйте медленно

Медленное поедание пищи можно отнести к медитативному занятию. Постарайтесь оставить мысли о работе за километр от того места, где вы едите. Жуя медленно еду, вы помогаете своему организму «сообразить» сыт ли он или еще нуждается в порции питательных веществ. Нашему мозгу нужно 20 минут для того, чтобы понять, что он сыт. Поедая еду быстро, вы можете съесть лишнее и получить в подарок изжогу или тяжесть в желудке. Ученые утверждают, что медленное поедание пищи со временем приводит к подавлению чрезмерного аппетита. Ваш организм привыкнет насыщаться малым количеством еды.

3. Питайтесь в местах, которые предназначены для этого

Нельзя есть на диване за телевизором. Вы должны полностью сконцентрироваться на процессе поедания пищи, иначе рискуете съесть лишнего и навредить своему здоровью.

4. Просто ешьте

Во время еды, просто ешьте. Не нужно впадать в глубокие размышления о смысле жизни (иначе рискуете потерять аппетит) или пытаться сделать сразу несколько дел одновременно (кушать, звонить подруге и искать свои документы). Поначалу будет непривычно сидеть и просто есть, но потом вы поймете, какую пользу своему организму вы приносите.

5. Музыка во время еды

Любая расслабляющая музыка способствует улучшению психического состояния и улучшению пищеварения, так же уменьшает содержание кортизола в организме на 66%.

Лучше включить плейлист с приятной музыкой во время ужина, когда нужно успокоиться после напряженного рабочего дня и подготовиться ко сну.

6. Спите с удовольствием

Никогда не недооценивайте сон. Во время сна вы восстанавливаете свои силы, расслабляетесь и подготавливаете себя к последующему дню.

7. Медитация на кухне

Возможно, у вас вызовет смех данный совет, но медитировать на кухонных ножах не придется. Все, что вам нужно – «застыть» на пару минут в позе «мебели». Представьте, что вы – это стул. Что делает стул? Стоит и все. Вам нужно просто постоять или посидеть без движения с закрытыми глазами. Позвольте себе отключиться от всего мира. Подарите минуту покоя своему телу. Оно работает на вас 24 часа в сутки, дайте ему отдохнуть от вас.7 вещей, которые нужно делать, чтобы находится в хорошей форме

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Супер занятые, чрезмерно подверженные стрессам, с множеством мыслей в голове, всегда в погоне за мечтами и ни одной минуты спокойствия для самих себя. Если и вы...

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