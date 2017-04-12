Даже самые полюбовные варианты расставания могут причинять боль. Попытайтесь не впадать в крайности и не совершайте ни в коем случае эти поступки сразу же после разрыва. Поверьте, они не помогут.





1. Никаких кардинально новых стрижек или татуировок

Не делайте какое-то время резких изменений, так как после разрыва очень легко принимать опрометчивые решения. Выждите пару месяцев, пока вы снова эмоционально не встанете на ноги. Волосы, конечно, отрастают, но будьте осторожны: неудачная стрижка может повергнуть вас в пучину еще более мрачной депрессии.

2. Не общайтесь. Вообще

Вы расстались неделю назад, а у вас в голове все еще гуляют невысказанные мысли. Не пишите и не звоните. Конечно, могут быть моменты, по которым общаться придется. Вернуть вещи, например. Возможно, у вас неулаженные моменты совместной аренды или опека над домашним животным. Тем не менее, подавите желание ещё повыяснять отношения и заполните время другими занятиями. Вы ощущаете себя потерянно и растерянно не потому, что скучаете по бывшему, а потому что изменились определенные повседневные привычки. Дайте себе время, чтобы приспособиться к другому жизненному укладу.

3. Не преследуйте бывшего в социальных сетях

Социальные сети могут быть опасны в таких ситуациях. Установите два жестких правила: не публикуйте вообще ничего о своей личной драме даже завуалированно и не начинайте виртуально преследовать своего бывшего, подсматривая за его действиями, чтобы узнать, как он там себя чувствует и чем теперь живет.

4. Не оставайтесь любовниками

Задайте себе всего лишь один вопрос. Озвучите ли вы на смертном одре такое последнее желание: «Как бы мне хотелось еще раз напоследок переспать с моим бывшим»? Вряд ли. Пусть уж ваш разрыв будет окончательным.

5. Не умоляйте о примирении

Не занимайтесь моральным попрошайничеством. Вместо того чтобы хвататься за утраченную надежду, проанализируйте причину, почему вам нелегко отпустить. Кроме того, если ваш бывший оттолкнет вас во второй раз, это вас растопчет окончательно.

6. Не мстите

Не прячьте ключи от его авто, не похищайте его кота и не сжигайте его одежду. И никогда, никогда не затевайте ничего противозаконного. Месть только еще больше подпитывает уязвленное самолюбие и разжигает ненависть. Простите и идите дальше. Не забывайте держать высоко голову и тратьте свою энергию на тех, кто этого заслуживает.

7. Не старайтесь быть друзьями

Очень редко разрыв может привести к дружбе, и пока не пройдет время, не старайтесь с бывшим «дружить». Создайте между вами вакуум и займитесь собой. Если ваш бывший настаивает на дружбе, отклоните столь щедрое предложение. Зачем вам такой друг, который буквально пару дней назад разбил вам сердце?

8. Не падайте духом

Не разрешайте этой ситуации убить в вас надежду и начните заботиться о себе. Потратьте некоторое время, чтобы изменить направление своего движения и включитесь в приятную вам деятельность. Общайтесь и заводите новые знакомства. Будьте благодарны, что токсичные отношения закончились, чтобы освободить путь для отношений здоровых.

9. Не притворяйтесь, что вы в порядке

Позвольте себе поплакать. Избейте подушку. Выговоритесь друзьям. И не поддавайтесь соблазну надеть на себя маску под названием «Я в порядке». Не позволяйте гордости мешать вам быть собой. Вы имеете право сердиться, испытывать страх и быть морально разбитой, а вот играть в суперсильного человека все же не стоит.

Текст: Flytothesky.ru