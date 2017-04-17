Предметы древней старины всегда вызывают у человечества любопытство, порой сопровождающееся крайним удивлением. Взгляните на эти 10 интереснейших артефактов, наверняка они не оставят вас равнодушными.

1. Будда из Хельго





В период между 6 и 11 веками н.э. небольшой остров Хельго на озере Маларен (Швеция) был промышленным и торговым центром викингов. Археологи были поражены количеством экзотических артефактов, найденных там. Бронзовая статуя Будды из Индии – наиболее удивительная находка. Её обнаружение на шведском острове свидетельствует о широком размахе торговли тех времен.

2. Римская кукла из слоновой кости





В 1964 году римские строители обнаружили мраморный резной саркофаг, внутри которого была мумия 8-летней девочки и ряд других артефактов, которые были частью её похоронного приданого. Помимо хорошо сохранившихся останков ребенка, одним из предметов, привлекших внимание археологов, была изящная кукла из слоновой кости, датированная 2 веком н.э.

3. Римский воротник раба





Надпись: «Я убежал, поймай меня. Если вы вернете меня моему хозяину Зонинусу, то получите солидус (золотую монету)». То, что похоже на ожерелье, на самом деле является воротником раба 4 века н.э. Рабство было распространенной практикой в Риме с 3 века до н.э., и большинство рабов – это военнопленные или невезучие иностранцы.

4. Китайское кольцо-счёты





Древний калькулятор? Это кольцо возрастом около 300 лет было сделано в Китае времен династии Цин (1644-1911). Кольцо одновременно являлось и маленькими счётами размером 1,2 х 0,7 см с семью бусинками на каждом из 9 стержней. Счёты называются «жусуань», они сделаны из серебра, а бусинки настолько малы, что их можно перемещать только булавкой.

5. Пуля, убившая Авраама Линкольна





Пуля, которая убила великого исторического деятеля более 150 лет назад, хранится в стеклянном сосуде в Национальном музее здоровья и медицины, как бесценный артефакт. Этот музей, известный своей коллекцией из 25 миллионов «смертельных» экспонатов, хранит также фрагменты черепа американского президента. Кроме того, в музее есть крошечные кусочки спинного мозга убийцы Линкольна Джона Уилкса Бута.

6. Самый старый в мире протез





Самый древний протез был обнаружен у мумии возрастом в 3000 лет. Первоначально ученые полагали, что он была частью предметов для погребения тела, однако в 2007 году британский египтолог после исследования протеза утверждал, что тот использовался еще при жизни человека. Искусственная стопа очень умело сделана из кожи и дерева и имеет видимые признаки износа. Ею пользовалась женщина 50-60 лет благородных кровей.

7. Самые старые брюки в мире





Совсем недавно в Китае были обнаружены останки двух конных всадников (возраст 3000 лет), и на них были отлично сохранившиеся брюки из шерсти с прямыми штанинами и декорированной областью промежности. Брюки, скорее всего, использовались кочевыми скотоводами в Центральной Азии – они были удобны при верховой езде и хорошо защищали ноги.

8. Самая древняя поваренная книга





На этих двух глиняных табличках (1750 г. до н.э.) записаны кулинарные рецепты вавилонского периода. Поваренная книга написана на аккадском клинописном языке, одном из самых сложных. В ней содержится 25 различных рецептов жаркого: четыре овощных рецепта и 21 рецепт с мясом. Хотя в рецептах перечислены ингредиенты в том порядке, в котором они должны быть добавлены, в них не указано точное количество каждого продукта.

9. Японский шлем-стрекоза





Экзотические шлемы или «кавари-кабуто» были очень модны в феодальной Японии 15-17 веков. В течение этого периода кланы феодалов постоянно воевали между собой, потому «кавари-кабуто» носили военачальники, чтобы их можно было легко заметить на поле боя. Шлемы имели символические дизайны, отражавшие личность их хозяев. В древних текстах Япония часто называется Акицушима или «Земля стрекоз», возможно, отсюда и объяснение такому интересному дизайну шлема.

10. Римский многофункциональный инструмент





У современных швейцарских армейских ножей был достойный конкурент в 200 г. н.э. Этот древний раскладной многофункциональный инструмент, найденный в средиземноморском регионе, выполнен из серебра и железа. В нем есть ложка, лопатка, шило, вилка и зубочистка. Эксперты считают, что это универсальное устройство было изготовлено на заказ и, вероятно, принадлежало богатому торговцу, который много путешествовал.

Текст: Flytothesky.ru

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