Как быстро сосредоточиться

Вспомните, как вы чувствовали себя последние 24 часа. Вы были спокойны, сосредоточены или рассеяны? Часто ли отвлекались на разные мысли и насколько быстро могли сконцентрироваться на том деле, которым занимались?





Исследователь Джозеф Кэмпбелл говорил, что у каждого из нас есть «Центр тишины», который надо найти и удерживать. Если вы потеряете этот Центр, то будете чувствовать постоянное напряжение.

Пребывание в Центре дает внутреннее спокойствие. Вы не чувствуете себя счастливым или грустным. Здесь нет позитива и негатива. Это нейтральная позиция.

Признаки выхода из Центра

1. Многозадачность.

2. Неспособность отличить действительно важное дело от не существенного.

3. Быстрая утомляемость и необходимость принимать стимуляторы (к примеру, кофеин).

4. Периодическое возвращение к мыслям о прошлом. Беспокойство о будущем.

5. Бессонница от навязчивых мыслей.

6. Промедление и частая самокритика.

Когда мы выходим из Центра, то перестаем доверять себе и легко поддаемся влиянию.

Возвращение в Центр

Если вы думаете, что не знаете, где находится ваш Центр, то ошибаетесь. Мы все бываем в нем, пусть и на короткое время. Для того чтобы в него вернуться, требуется две вещи:

1. Признание того, что потеряли концентрацию.

Это уже половина победы, потому что вы можете сделать сознательное усилие, чтобы сфокусироваться на том, что вам надо.

2. Выполнение упражнения, которое поможет сосредоточиться.

Некоторые упражнения могут быть более эффективными, чем другие. Все зависит от типа вашей личности и обстоятельств. Выбирайте то, что работает в вашем случае. Если через 2 минуты вы не почувствуете результата, это упражнение вам не подходит, либо вы делаете его неправильно.

Упражнение №1: медленное, ритмичное дыхание.

Наши эмоции и мысли связаны с нашим дыханием. Три или четыре медленных вдоха и выдоха успокаивают ум.

Упражнение №2: почувствуйте свои ноги.

Это называется «заземление». Поставьте обе ноги на землю и обращайте внимание на любые ощущения в ногах. Обычно бывает достаточно всего 30 секунд.

Упражнение №3: представьте, что Центр находится на 3-4 см ниже пупка.

В Тай-чи это место называют «нижним даньеном». Сосредоточьтесь на это области и спокойно дышите.

Упражнение №4: мысленно посмотрите на себя сверху.

Станьте «наблюдателем» и посмотрите на свои мысли как бы со стороны. Создайте пространство между собой и своими ощущениями. Это мощная практика. Она может облегчить восприятие любой «драмы», которую разыгрывает ваше эго.

Упражнение №5: ритмичные шаги.

Иногда надо просто медленно пройтись. Попробуйте синхронизировать дыхание и шаги в течение 2-х минут.

Цель состоит в том, чтобы оставаться в состоянии беспристрастности. Большинство людей, практикующих медитацию, отделяют ее от повседневной жизни. Упражнения помогут вернуть способность сконцентрироваться. Не превращайте их в работу, так как это создает сопротивление. Воспринимайте их как игру или эксперимент. Чрезмерная серьезность — еще один признак того, что вы вне своего Центра. Центр – это точка равновесия, которая не должна вызывать напряжение.

Текст: Flytothesky.ru