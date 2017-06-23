Почему человек болеет? 9 причин, которые изменят взгляд на боль

Заболевание любой степени сложности в своей основе имеет не только физиологические, но еще и психологические причины, которые могут не осознаваться человеком. Даже классическая медицина давно признала психосоматическую природу таких болезней как язва, колит, дерматит, артрит, астма, гипертония и проблемы с сердцем. Что уже говорить об опухолевых заболеваниях или ослаблении иммунитета на нервной почве?





Болезнь – это способ достучаться до тараканов в голове с помощью тела, когда сам человек по каким-то причинам игнорирует свои потребности, не хочет их слышать. Вот тогда на арену выходит то, что заставляет остановиться и в очередной раз задуматься: в правильном ли направлении я двигаюсь?

Почему мы болеем? Перед вами 9 причин, которые изменят взгляд на боль

1. Разрешение на отдых

Современный мир навязывает человеку сумасшедшую гонку на выживание. Работа по графику, семья, саморазвитие, жизнь по принципу «делай больше и не ной» — все это давит на тело, выжимает силы до капли. И если человек не оставляет времени на восстановление, на вещи, которые приносят ему удовольствие, организм заботится о себе сам, «не вовремя» заболевая. Так появляется грипп или гипс на ноге, который вынуждает остановиться и передохнуть.

2. Желание почувствовать заботу

Быть сильным и успешным – круто, но еще приятнее чувствовать себя любимым. Если человеку по каким-то причинам не хватает внимания близких, если он не чувствует от партнера заботы и нежности, тело решает получить свое любым способом и заболевает. В конце концов, так приятно побыть в роли ребенка, вокруг которого все носятся с градусником, которому покупают апельсины и гладят по голове. Если симптомы игнорируются, болезнь прогрессирует, пока не достучится до адресата.

3. Возможность отложить важное дело

Представим гипотетическую ситуацию: муж требует развод, привычный мир рушится, но тут у жены находят опухоль, тогда он остается с ней. Или другая картина – девушке нужно проведать родителей, но страшно не хочется, тогда она удачно подцепляет простуду. Какой механизм? Болезнь служит оправданием тому, чтобы повременить с какой-то неприятной деятельностью или отложить важное решение, а еще ею можно объяснить любые карьерные или любовные неудачи.

4. Самонаказание

В этой ситуации человек сам неосознанно программирует тело на болезнь, чтобы искупить вину. Например, мама бьет ребенка, а потом у нее крутят суставы руки, ведь она понимает, что поступила неправильно, и корит себя. Другая ситуация – мужчина изменил жене и муки совести за содеянное выливаются у него в венерическую болезнь. Третья — дочь всю жизнь винит себя в смерти матери и тем самым навлекает точно такое же заболевание. Именно поэтому вредно жить с чувством вины.

5. Жажда привлечь внимание

Этот тип болезни часто проявляется у стариков, которые чувствуют себя ненужными, потому стараются привлечь внимание любыми способами. Какой-нибудь хронический ревматизм становится отличным поводом терроризировать родственников, выклянчивать у них сочувствие, а еще стать темой дня в обсуждениях соседей. Теперь старик – не абы кто, а герой, который многое пережил и заслуживает уважения.

6. Скрытые страхи и обиды

Эта причина тоже не нова. Тело чувствует настроение хозяина и отражает его подсознательные представления о жизни. Если человек боится будущего – страдают почки, если принимает близко к сердцу слова и поступки других – болит сердце, если тащит на себе непосильную ношу ответственности и боится попросить о помощи – начинаются проблемы со спиной. И чем более он глух к своим проблемам, тем сильнее боль.

7. Урок любви к себе

Дорогостоящие курсы массажа, правильное питание, ежегодный осмотр у доктора – все это требует временных и денежных затрат, которые под час жалко на себя выделить. Но тело не прощает халатного отношения, оно тоже хочет внимания, потому болезнь может появиться как урок любви. Насколько человек умеет ценить себя? Готов ли он заботиться о хорошем самочувствии, есть здоровую пищу, контролировать режим сна? Через болезнь тело заставляет своего хозяина учиться любить себя.

8. Стимул переосмыслить жизнь

Серьезная болезнь вынуждает человека остановиться и подумать: в правильном ли направлении он движется, все ли желания успел реализовать? То, что раньше игнорировалось, теперь выходит на первый план, становится важным каждый сделанный вдох. Человек начинает искать себя настоящего, момент, когда все пошло не так. Происходит переоценка жизни, меняются цели, ориентиры и перспективы, отношение к многим людям и вещам. Болезнь как бы провоцирует генеральную уборку во внутреннем мире.

9. Реализация «последнего» желания

Наконец, еще одной частой причиной появления неизлечимых болезней являются подавленные потребности, которые человек не реализовал. На смертном одре он понимает, что умрет, а значит, можно уже не бояться все потерять, пришло время воплотить мечты, которые долго вынашивал. Можно уйти с ненавистной работы, пуститься в кругосветное путешествие и наесться мороженого до отвала. И никто не станет на пути со своими нравоучениями. А еще можно эксплуатировать близких «последней волей», может, тогда муж наконец-то сделает ремонт, а жена отпустит на скачки?

Как видим, болезнь — это язык бессознательного, который заставляет человека прислушаться к вытесненным потребностям, прийти к желаемому обходным путем. А если так, избавиться от боли можно, позволив себе удовлетворить желание в открытую, не прибегая к манипуляциям через болезнь. Как только человек заполнит внутреннюю пустоту – внешнее тоже изменится, главное, осознать для себя, что дает вам ваша болезнь. Разгадка и станет ключом к выздоровлению.

Текст: Flytothesky.ru