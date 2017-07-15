Зависимость от отношений – состояние, которое трудно преодолеть, поскольку человек не признает его деструктивности. Это очень реальное ощущение личной и интимной привязанности, без которой человек не может представить свою жизнь. Давайте посмотрим на реальный пример зависимости в отношениях:





«Я все время к нему возвращаюсь, – говорит 40-летняя Шерри, мама 12-летнего подростка. – Хотя меня постоянно отталкивают и подавляют. Он кормит меня ложными обещаниями, что он все для меня сделает, если я похудею. Он нещадно критикует меня, и я начинаю чувствовать себя ничтожной и хочу вырваться из этого порочного круга. Но тогда я начинаю паниковать и отчаянно звонить или писать ему. Наверное, он просто моя судьба и мой крест, и я должна быть рядом с ним. Но это дорога в ад, я чувствую себя так, как будто одержима им».

Обратите внимание, что она начинает «чувствовать себя ничтожной» и хочет «вырваться», но не может заставить себя сделать это – это классическое состояние зависимости. Она боится потерять свой жизненный стимул в лице мужа (мужчины) и она повторяет деструктивный цикл, несмотря на негативные последствия. Такая зависимость – это невероятно печальная ситуация. Это постоянное чувство не любви, а хаоса, отчаяния и страха.

Итак, 10 признаков зависимости в отношениях:

1. Вы знаете, что отношения зашли в тупик, но не прилагаете никаких усилий, чтобы положить им конец.

2. Вы пытаетесь (безуспешно) найти или придумать разумную причину оставаться в таких отношениях. Логическую причину вы сформулировать не можете, потому вас одолевают беспокойство и страх.

3. Вы не желаете признавать или игнорируете любые мысли о том, что ваши отношения попросту опасны. Это тот этап, когда неуверенность в отношениях выходит на первый план вашего внимания, и вы отказываетесь анализировать межличностные связи.

4. Чувство чрезмерного беспокойства и стресса, когда у вас возникают мысли о разрыве отношений.

5. Вы отрицаете любые неблагоприятные последствия, к которым могут привести отношения. Это может включать любое эмоциональное, психологическое и физическое насилие.

6. Вы считаете секс основой подлинных и прочных отношений. В результате вы поглощены болезненными эмоциями и мыслями, поскольку такой подход является неверным.

7. Вы считаете постоянную критику вас со стороны вашего партнера «нормальным» поведением. Увы, но это хроническая форма нездоровой игры, чтобы всегда держать вас под контролем.

8. Когда вы пытаетесь разорвать отношения, вы сразу ощущаете физический дискомфорт и напряжение. Физические симптомы сопровождаются психологическими, включая депрессию и тревожные состояния.

9. Игнорирование (или попытки игнорировать) советы со стороны вашей семьи и друзей касательно ваших отношений. Так вы рискуете изолировать себя еще больше – и это в то время, когда вам больше всего может понадобиться их поддержка.

10. Отчаянные попытки восстановить контакт сразу после того, как ваш партнер разрывает отношения. Ситуация приводит вас в отчаяние, и вы стараетесь вернуть «всё как было».

Но надежда у вас есть, и вы запросто можете «выздороветь»

Попробуйте предпринять следующие четыре шага, чтобы сломать этот устоявшийся шаблон и вырваться из порочного круга.

1. Начните наблюдать за своим поведением. Это требует честного взгляда на все прошлые и нынешние отношения, личную «инвентаризацию» собственных недостатков и изменение поведения – никаких заискиваний, унижений и умоляющих просьб.

2. Обратите внимание на то, что такие отношения зависимости могут быть связаны с переживаниями вашего детства (обиды, травмы, страх отказа, пренебрежение и т.д.).

3. Если в ваших отношениях нет никакого вида насилия, воздержитесь от принятия каких-либо важных решений или претензий до тех пор, пока вы сами не разберетесь в себе и своих эмоциях и чувствах и не проанализируете их.

4. Самое главное – спросите себя, какой станет ваша жизнь, если вы возьмете на себя ответственность за собственное счастье, успехи и неудачи и полюбите себя так, как хотите, чтобы любили вас.

Текст: Flytothesky.ru