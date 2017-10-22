5 самых рисковых и отчаянных знаков зодиака

Каждый человек в своей жизни рискует. Иногда это могут быть небольшие риски: например, втискиваться в забитый вагон метро, когда двери закрываются. В других случаях риски больше: скажем, бросить все и переехать в другой город. Когда выгоды перевешивают потери, тогда риск может стать потенциально разумным решением. Тем не менее, некоторые люди любят идти на риск на грани безрассудства в погоне за адреналином и острыми ощущениями, что может привести к непредсказуемым последствиям.





Некоторые психологи утверждают, что рисковые люди более умны, чем люди осторожные, но это не обязательно означает, что принятие большого риска является лучшим выбором. Кстати, а какие знаки зодиака являются самыми отчаянными сорвиголовами, не боящимися вызовов?

1. Близнецы

Близнецы грешат непоследовательностью своих решений. Иногда они могут поспешно действовать, а потому пойти на неоправданно рискованный вариант. Например, если этот знак очень недоволен своей нынешней работой или жизненной ситуацией, он способен запросто бросить все и отважиться на неожиданный переезд в другой город, а то и страну. Это может быть довольно опасным решением, но Близнецы гибки и готовы рисковать, чтобы получить то, что они хотят. Если вы родились под этим знаком, не забывайте тщательно продумывать свои решения. Поспешные действия могут привести к плохим результатам, если вы не будете осторожны.

2. Лев

Лев обожает кардинальные изменения в своей жизни. Он прирожденный лидер, поэтому не боится брать на себя ответственность и двигаться неизведанными путями. Если никто другой не хочет рисковать, этот знак будет первым, кто поднимется и сделает что-то непредсказуемое. В плане собственного досуга Лев, вероятно, захочет адреналина: мотоцикл, парашют, банджи-джампинг. Он любит острые ощущения! Если вы Лев, помните, что отвага и смелость полезны, но не забывайте о принципе умеренности. Иногда риск может быть слишком опасным и того не стоить.

3. Скорпион

Скорпион смел и находчив. Он считает, что все риски заслуживают его внимания. Ему очень нравится пробовать новые вещи, и он не любит шаблоны и стандарты. Когда дело доходит до принятия решений, Скорпион руководствуется уровнем волнения и энтузиазма. Он не боится опасных ситуаций и достаточно отважен, чтобы искать новые возможности, даже если они сопряжены с рисками. Если вы Скорпион, помните, что существует тонкая грань между мужеством и безрассудством. Смелость поможет вам принимать смелые решения, но они не должны быть глупыми.

4. Стрелец

Стрелец любит приключения и всегда будет выбирать более авантюрные пути. Для него новые эмоции – это способ обучения, и Стрелец любит считать, что по факту ему нечего терять. Это тип человека, который нередко ставит на кон всё. Ему нравится играть с огнем, чтобы увидеть, как далеко он может зайти. Даже зная о неимоверных рисках, Стрелец наверняка полезет на рожон, чтобы потом не сожалеть о том, что он хотя бы не попытался. Если вы родились под этим знаком, знайте, что ваше стремление к приключениям потрясающе, но риски не всегда стоят того. Некоторые вещи кажутся забавными на данный момент, но они также могут превратиться в плохие решения, если вы недостаточно осторожны.

5. Водолей

Водолею тоже не чужды риски, хотя он вполне может от них уклониться. Если этот знак думает, что на работе к нему относятся несправедливо, молчать точно не станет. Водолей – великий индивидуалист, и это означает, что он не боится делать то, что другие могут найти слишком вызывающим. Ему нравится пробовать новые вещи, и он считает, что риск – это лучший способ двигаться вперед. Если вы Водолей, тогда будьте достаточно храбры, чтобы искать альтернативные и рискованные пути – это действительно замечательно! Однако не забудьте рассчитать потенциальные затраты и осознать, как эти риски могут повлиять на вас в будущем.

Текст: Flytothesky.ru