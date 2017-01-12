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Главный Дед Мороз страны поздравил Sputnik со Старым Новым годом

13.01.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О тяжелых трудовых буднях новогоднего волшебника, забавных ситуациях и детских пожеланиях рассказал исполнитель роли главного Деда Мороза — заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Радзивилов.

По словам артиста, особенно приятно, что в эти дни на новогодние елки продолжает приходить много детей и взрослых. При этом праздник не обходится без курьезных ситуаций, например, дети потихоньку выковыривают блестящие камушки из костюма.

"Очень приятно, что дети идут на руки, дарят эмоции и улыбки. За эти новогодние праздники я выслушал поздравления на английском, французском, итальянском, русском, белорусском и других языках, за что очень благодарен детям", — рассказал Владимир Радзивилов.

Главный Дед Мороз поздравил аудиторию Sputnik с Новым годом и пожелал всем добра, любви, мира и спокойствия.

Беседу с главным Дедом Морозом в канун Старого Нового года слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В канун Старого Нового года ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов пообщался с главным Дедом Морозом Беларуси.

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