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Главный Дед Мороз страны поздравил Sputnik со Старым Новым годом
13.01.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам артиста, особенно приятно, что в эти дни на новогодние елки продолжает приходить много детей и взрослых. При этом праздник не обходится без курьезных ситуаций, например, дети потихоньку выковыривают блестящие камушки из костюма.
"Очень приятно, что дети идут на руки, дарят эмоции и улыбки. За эти новогодние праздники я выслушал поздравления на английском, французском, итальянском, русском, белорусском и других языках, за что очень благодарен детям", — рассказал Владимир Радзивилов.
Главный Дед Мороз поздравил аудиторию Sputnik с Новым годом и пожелал всем добра, любви, мира и спокойствия.
Беседу с главным Дедом Морозом в канун Старого Нового года слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В канун Старого Нового года ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов пообщался с главным Дедом Морозом Беларуси.
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