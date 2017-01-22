Сборная дивизиона Чернышева победила команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ, который состоялся в Уфе.

В победу представителям Востока принес гол юниора Андрея Алтыбармакяна (СКА-«Серебряные львы», Санкт-Петербург).



Андрей Алтыбармакян радуется шайбе в ворота Ильи Сорокина. Фото: khl.ru

Дивизион Чернышева — Дивизион Тарасова — 3:2 (1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 — Шалунов (Алтыбармакян, Арзамасцев, 6.58), 1:1 — Ничушкин (Ожиганов, Потапов, 9.17), 1:2 — Козун (Ержабек, 14.25), 2:2 — Доус (Арзамасцев, Рау, 15.42), 3:2 — Алтыбармакян (Леписто, Шалунов, 16.01).

Впервые в истории КХЛ в Матче звезд принимали участие четыре команды: сборные дивизионов Боброва и Тарасова от Западной конференции, Чернышева и Харламова — от Восточной.

В основное время команды соперничали в формате «четыре на четыре», а на случай овертайма регламент предусматривал выход на лед по три полевых игрока с каждой стороны.



Фото: khl.ru

В каждой из команд было по 11 игроков: 10 из них выбирали болельщики, лига и журналисты, а еще по одному игроку было привлечено из Молодежной хоккейной лиги.

Команды сыграли в своих мини-матчах по два десятиминутных периода чистого игрового времени. Перерыв между полуфиналами составлял 10 минут, между вторым полуфиналом и решающим матчем — 17 минут.

В составе команды дивизиона Боброва играл лучший бомбардир минского «Динамо» Мэтт Эллисон.



Мэтт Эллисон. Фото: hcdinamo.by

Его команда проиграла в полуфинале дружине дивизиона Тарасова — 2:6. Счет в этом поединке открыл Эллисон.

За команду дивизиона Боброва играл также бывший минский динамовец Джонатан Чичу, выступающий ныне за братиславский «Слован». Он результативными баллами не отметился.

В другом полуфинале команда дивизиона Харламова уступила дружине дивизиона Чернышева — 3:4.

Звездный уик-энд начался в субботу традиционным Мастер-шоу, на котором лига представила и новые конкурсы, например, «Хоккейный биатлон». В итоге хоккеисты соревновались в семи конкурсах.

На мастер-шоу был установлен рекорд «Круга на скорость». Самым быстрым игроком лиги стал Энвер Лисин, показавший результат 12,450 сек. — лучший за всю историю Матчей звезд КХЛ. Самым впечатляющим в конкурсе буллитов была признана «карусель» в исполнении Владимира Ткачева. Итог «Суперскиллз» — Победа сборной Востока — 5:2.

Зрители увидели много новшеств, помимо формата турнира. Впервые вместе с тренерами команд на скамейку встали телекомментаторы, впервые в Матче звезд участвовали четыре лучших игрока Кубка Вызова Молодежной хоккейной лиги.

Следующий Матч звезд в рамках Недели звезд хоккея может пройти в Астане (Казахстан), Хельсинки (Финляндия), Казани или Владивостоке. Решение о столице Недели хоккея-2018 КХЛ рассчитывает принять к маю нынешнего года.