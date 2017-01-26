Сразу два уголовных дела коррупционной направленности возбуждены Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении бывших работников футбольного клуба «Барановичи».



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По информации заместителя начальника Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Святослава Бормотина, 9 января уголовное дело по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) возбуждено в отношении бывшего председателя футбольного клуба «Барановичи», который ушел со своего поста минувшим летом.

— Следствием установлено, что бывший председатель клуба дважды в течение 2015 года незаконно получал денежные премии, — сообщил Святослав Бормотин.

Премии начисляла главный бухгалтер футбольного клуба по распоряжению самого председателя.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере) возбуждено и в отношении самого главного бухгалтера, ныне уже бывшего.

По информации заместителя начальника Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Валерия Дежко, подозреваемая начисляла себе денежные выплаты, на которые не имела права. Таким образом она получала деньги на питание, незаслуженные премии, командировочные расходы и так далее.

— На сегодня известно, что бывший главный бухгалтер незаконно получила более 50 миллионов неденоминированных рублей, — говорит Валерий Дежко.

Следователи не исключают, что в этих уголовных делах будут и другие эпизоды: в футбольном клубе «Барановичи» пройдет всесторонняя финансовая проверка. Проводятся другие необходимые следственные действия.

Финансовые нарушения в деятельности футбольного клуба были выявлены специалистами финансового отдела Барановичского горисполкома, о чем заместитель начальника отдела Жанна Артюх рассказала на заседании комиссии горисполкома по противодействию коррупции.