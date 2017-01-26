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Специализирующийся на продаже продукции отечественного легпрома торговый дом объявил конкурс на новое название своих магазинов.

Новая вывеска должна появиться у магазинов «АБВ», которые расположены в Минске на ул.Романовская Слобода и на Партизанский проспекте. Магазин «АБВ 1» недавно открылся после ремонта. С изменением внешнего облика магазина изменился стиль продаж, ассортимент и коллектив магазина, сообщили в "Беллегпроме".

Торговый дом приглашает граждан направлять свои предложения по новому названию магазина. Победителю обещают вознаграждение.

