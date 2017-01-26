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Одно название. Фирменные магазины ТД "Легпром" просят граждан помочь с новой вывеской
27.01.2017 17:45 — Разное | Ежедневник
фото: ru.foursquare.com
Специализирующийся на продаже продукции отечественного легпрома торговый дом объявил конкурс на новое название своих магазинов.
Новая вывеска должна появиться у магазинов «АБВ», которые расположены в Минске на ул.Романовская Слобода и на Партизанский проспекте. Магазин «АБВ 1» недавно открылся после ремонта. С изменением внешнего облика магазина изменился стиль продаж, ассортимент и коллектив магазина, сообщили в "Беллегпроме".
Торговый дом приглашает граждан направлять свои предложения по новому названию магазина. Победителю обещают вознаграждение.
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Специализирующийся на продаже продукции отечественного легпрома торговый дом объявил конкурс на новое название своих магазинов.
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