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Одно название. Фирменные магазины ТД "Легпром" просят граждан помочь с новой вывеской

27.01.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Одно название. Фирменные магазины ТД "Легпром" просят граждан помочь с новой вывеской

фото: ru.foursquare.com

Специализирующийся на продаже продукции отечественного легпрома торговый дом объявил конкурс на новое название своих магазинов.

Новая вывеска должна появиться у магазинов «АБВ», которые расположены в Минске на ул.Романовская Слобода и на Партизанский проспекте. Магазин «АБВ 1» недавно открылся после ремонта. С изменением внешнего облика магазина изменился стиль продаж, ассортимент и коллектив магазина, сообщили в "Беллегпроме".

Торговый дом приглашает граждан направлять свои предложения по новому названию магазина. Победителю обещают вознаграждение.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Специализирующийся на продаже продукции отечественного легпрома торговый дом объявил конкурс на новое название своих магазинов.

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