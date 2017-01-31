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В историческом музее представлен уникальный орнат из слуцких поясов
01.02.2017 08:56 — Разное | Sputnik Беларусь
О новых выставочных проектах и международном сотрудничестве ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым и заведующей фондовым отделом Музея истории театральной и музыкальной культуры Татьяной Бушевой.
Олег Рыжков рассказал о состоявшемся накануне уникальном событии — презентации орната, церковного облачения конца 18 века, полностью декорированного вставками из слуцких поясов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Вставки слуцких поясов специально изготавливались для этого орната. Работа по реставрации длилась более года. Фактически он отреставрирован из кусочков. Аналогов такого орната в мире очень немного, а с такими вставками слуцких поясов — единицы, это очень ценный для нас предмет",- отметил Рыжков.
Уникальный набор экспонатов посетители могут увидеть и в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Накануне нового года коллекция музея пополнилась эскизами костюмов ансамбля "Песняры" 40-летней давности.
"Сами костюмы, к сожалению, не сохранились. Но именно в этих костюмах ансамбль представил зрителям премьеру первой белорусской рок-оперы "Песня о доле". Эти эскизы утверждены рукой Мулявина, и подписаны все, какой артист — Борткевич, Кашепаров — в этом костюме выступал на сцене", — рассказала Татьяна Бушевая и добавила, что в будущем возможна реконструкция костюмов по этим эскизам.
Также, по словам Олега Рыжкова, в настоящее время в филиале — Музее белорусской государственности продолжается проект, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью.
"В проекте представлены подарки высшему руководству страны от делегаций Китая, посещавших Беларусь. На таком уровне всегда дарится что-то эксклюзивное. А здесь выбрано все самое эксклюзивное — более 60-ти предметов", — рассказал Рыжков.
По словам директора музея, наш Национальный исторический стал первым музеем в мире, который в конце минувшего года представил свою выставку в Шанхайской организации сотрудничества в Пекине. Кроме того, осенью планируется подписание договора о сотрудничестве между Музеем первого съезда РСДРП и Музеем первого съезда компартии Китая. В год столетия Октябрьской революции это событие станет знаковым в культурном сотрудничестве двух стран.
Полную версию беседы с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым и заведующей фондовым отделом Музея истории театральной и музыкальной культуры Татьяной Бушевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Национальный исторический музей Беларуси представил посетителям уникальный орнат — часть церковного облачения конца 18-го века, декорированную вставками слуцких...
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