О новых выставочных проектах и международном сотрудничестве ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым и заведующей фондовым отделом Музея истории театральной и музыкальной культуры Татьяной Бушевой.

Олег Рыжков рассказал о состоявшемся накануне уникальном событии — презентации орната, церковного облачения конца 18 века, полностью декорированного вставками из слуцких поясов.

"Вставки слуцких поясов специально изготавливались для этого орната. Работа по реставрации длилась более года. Фактически он отреставрирован из кусочков. Аналогов такого орната в мире очень немного, а с такими вставками слуцких поясов — единицы, это очень ценный для нас предмет",- отметил Рыжков.

Уникальный набор экспонатов посетители могут увидеть и в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Накануне нового года коллекция музея пополнилась эскизами костюмов ансамбля "Песняры" 40-летней давности.

"Сами костюмы, к сожалению, не сохранились. Но именно в этих костюмах ансамбль представил зрителям премьеру первой белорусской рок-оперы "Песня о доле". Эти эскизы утверждены рукой Мулявина, и подписаны все, какой артист — Борткевич, Кашепаров — в этом костюме выступал на сцене", — рассказала Татьяна Бушевая и добавила, что в будущем возможна реконструкция костюмов по этим эскизам.

Также, по словам Олега Рыжкова, в настоящее время в филиале — Музее белорусской государственности продолжается проект, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью.

"В проекте представлены подарки высшему руководству страны от делегаций Китая, посещавших Беларусь. На таком уровне всегда дарится что-то эксклюзивное. А здесь выбрано все самое эксклюзивное — более 60-ти предметов", — рассказал Рыжков.

По словам директора музея, наш Национальный исторический стал первым музеем в мире, который в конце минувшего года представил свою выставку в Шанхайской организации сотрудничества в Пекине. Кроме того, осенью планируется подписание договора о сотрудничестве между Музеем первого съезда РСДРП и Музеем первого съезда компартии Китая. В год столетия Октябрьской революции это событие станет знаковым в культурном сотрудничестве двух стран.

Полную версию беседы с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым и заведующей фондовым отделом Музея истории театральной и музыкальной культуры Татьяной Бушевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.