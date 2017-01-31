﻿ В историческом музее представлен уникальный орнат из слуцких поясов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В историческом музее представлен уникальный орнат из слуцких поясов

01.02.2017 08:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

О новых выставочных проектах и международном сотрудничестве ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев беседовал с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым и заведующей фондовым отделом Музея истории театральной и музыкальной культуры Татьяной Бушевой.

Олег Рыжков рассказал о состоявшемся накануне уникальном событии — презентации орната, церковного облачения конца 18 века, полностью декорированного вставками из слуцких поясов. 

В историческом музее представлен уникальный орнат из слуцких поясов
© Sputnik / Виктор Толочко
Музейные планы - 2017: орнат из слуцких поясов, квесты и революция

"Вставки слуцких поясов специально изготавливались для этого орната. Работа по реставрации длилась более года. Фактически он отреставрирован из кусочков. Аналогов такого орната в мире очень немного, а с такими вставками слуцких поясов — единицы, это очень ценный для нас предмет",- отметил Рыжков.

Уникальный набор экспонатов посетители могут увидеть и в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Накануне нового года коллекция музея пополнилась эскизами костюмов ансамбля "Песняры" 40-летней давности.

"Сами костюмы, к сожалению, не сохранились. Но именно в этих костюмах ансамбль представил зрителям премьеру первой белорусской рок-оперы "Песня о доле". Эти эскизы утверждены рукой Мулявина, и подписаны все, какой артист — Борткевич, Кашепаров — в этом костюме выступал на сцене", — рассказала Татьяна Бушевая и добавила, что в будущем возможна реконструкция костюмов по этим эскизам.

Также, по словам Олега Рыжкова, в настоящее время в филиале — Музее белорусской государственности продолжается проект, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью.

"В проекте представлены подарки высшему руководству страны от делегаций Китая, посещавших Беларусь. На таком уровне всегда дарится что-то эксклюзивное. А здесь выбрано все самое эксклюзивное — более 60-ти предметов", — рассказал Рыжков.

По словам директора музея, наш Национальный исторический стал первым музеем в мире, который в конце минувшего года представил свою выставку в Шанхайской организации сотрудничества в Пекине. Кроме того, осенью планируется подписание договора о сотрудничестве между Музеем первого съезда РСДРП и Музеем первого съезда компартии Китая. В год столетия Октябрьской революции это событие станет знаковым в культурном сотрудничестве двух стран.

Полную версию беседы с директором Национального исторического музея Беларуси Олегом Рыжковым и заведующей фондовым отделом Музея истории театральной и музыкальной культуры Татьяной Бушевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный исторический музей Беларуси представил посетителям уникальный орнат — часть церковного облачения конца 18-го века, декорированную вставками слуцких...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Готовим сами: домашнее печенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика