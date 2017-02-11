Рак не приговор. Но мы думаем иначе, потому что только и слышим про известных людей, которых он погубил. Однако в биографиях звезд есть множество историй исцеления от этого недуга — и они почему-то остаются в тени.

Сегодня мы расскажем о десяти вдохновляющих примерах женщин, которые победили рак.

1. Синтия Никсон





Для того чтобы спасти свою жизнь, одной из звезд сериала «Секс в большом городе» понадобилось всего лишь вовремя пройти регулярное рентгеновское обследование груди.

«Диагноз не стал сюрпризом, — признавалась актриса. — Рак был у моей мамы, у моей бабушки. Я думала, что такое может случиться и со мной».

И случилось — в 2006 году. Синтия перенесла операцию и лучевую терапию.

«Я сказала своим детям, что в правой груди у меня обнаружили рак. Очень маленький и на очень ранней стадии. Мне сделают операцию, и я пройду шесть недель лучевой терапии», — к счастью, все сложилось именно так, как и ожидала Никсон. Обследование после лечения показало, что рак отступил.

Синтия полностью восстановилась после болезни и спустя несколько лет стала матерью в третий раз.

2. Лайма Вайкуле





Всего 20% — такие шансы выжить были у Лаймы Вайкуле, когда в 1991 году в США ей диагностировали рак груди в последней стадии. Медики были поражены: по их словам, болезнь оставалась незамеченной на протяжении десятка лет. Страшным ударом это известие стало и для самой Лаймы. Она вела исключительно здоровый образ жизни, правильно питалась и занималась спортом — и была уверена, что делает все, чтобы с ней никогда не случилось ничего подобного. Оказалось, этого недостаточно, чтобы защитить себя от рака.

Певица перенесла экстренную операцию, опухоль удалось убрать полностью. С тех пор регулярные осмотры вошли в привычный ритм жизни звезды.

«Когда говорят, будто умирать не страшно, — не верьте! Это страшно, я через это прошла», — уверяет Лайма.

3. Шэрон Осборн





«Я не хочу всю оставшуюся жизнь жить в страхе и совсем не жалею о своей груди», — так Шэрон прокомментировала свою мастэктомию — полное удаление обеих грудей.

Впервые Осборн столкнулась с онкологией в 2002 году: у нее диагностировали рак кишечника. Вопреки прогнозам врачей, которые оценивали ее шансы на выздоровление как очень низкие, Шэрон выкарабкалась.

Поэтому, узнав о том, что у нее есть предрасположенность к раку груди, супруга Оззи Осборна без колебаний согласилась на операцию по ее удалению, о чем сообщила публично.

4. Дарья Донцова





«До сих пор каждый раз, когда я вхожу в кабинет своего онколога, у меня внутри все сжимается», — признается писательница.

19 лет назад она услышала от врачей пугающий диагноз: четвертая стадия рака молочной железы. До этого момента ситуация казалась ей даже забавной — неожиданно в 45 лет у Дарьи начала расти грудь. Медики назвали Донцовой истинную причину происходящих с ней изменений, и началась трудная реабилитация.

Дарья перенесла 18 операций и курс химиотерапии, и теперь регулярно посещает онколога, чтобы вовремя начать лечение в случае рецидива.

«Если у вас диагноз „рак“, пожалуйста, не ходите к экстрасенсам, не ешьте кирпичи, мумиё, козьи экскременты! Идите к врачу. Вам нужны химиотерапия, лучевая терапия и гормоны. Поверьте, операция на груди — это не так уж и страшно», — обращается Донцова ко всем, кого может коснуться подобная ситуация.

5. Кайли Миноуг





Кайли утверждает, что вовремя заметить рак ей помогла интуиция. Певица прошла маммографию, которая показала, что она здорова.

«Я сделала маммографию, и у меня ничего не нашли. А всего пару недель спустя на другом обследовании обнаружили опухоль. Если у вас есть хотя бы тень сомнения, проверьтесь еще раз», — советует певица.

Хотя рак у Кайли был обнаружен на ранней стадии, на лечение она потратила долгих два года. После возвращения на сцену Миноуг посвящает много времени пропаганде профилактики онкологических заболеваний и достигла в этом невероятных успехов. Этот феномен получил название «эффект Кайли»: именно благодаря ее примеру сотни тысяч женщин теперь регулярно обследуются у маммолога.

6. Кристина Эпплгейт





С 30 лет Кристина проходила маммографию ежегодно, поскольку находилась в группе риска: ее мать перенесла рак груди. И на одном из обследований врач заметил в груди актрисы тревожное уплотнение. Уже через пару дней опухоль удалили, а когда пришли результаты биопсии, подтвердившие возможность рецидива, Эпплгейт отважилась на решительный шаг. Кристина согласилась провести двустороннюю мастэктомию.

Перед операцией актриса подарила себе обнаженную фотосессию. «Я сфотографировала свою грудь крупно, во всех ракурсах — на память», — вспоминает звезда. Актриса избавилась от рака в 2007 г., а уже через четыре года стала мамой очаровательной девочки.

7. Анастейша





Певица дважды проходила курс лечения от рака: в первый раз это произошло в 2003 году.

«Спасибо всем за беспокойство, но, пожалуйста, не волнуйтесь, — утешала своих поклонников певица. — Я не дам этому недугу сбить меня с пути. Я боец по природе».

Доказывать это ей пришлось еще раз: спустя 10 лет рак вернулся, и в более агрессивной форме. И врачи настояли на двойной мастэктомии.

В 2013 году певица получила премию Humanitarian Award за деятельность благотворительного фонда Anastacia Fund Сharity, который певица основала совместно с Фондом исследования рака груди. Церемония вручения этой награды стала первым мероприятием, на котором Анастейша появилась после операции и курса лечения.

8. Светлана Сурганова





«Во время болезни нельзя уходить в себя, нужно больше общаться. Я знаю, многие, узнав о своем диагнозе, замыкаются, пытаются пережить трагедию в одиночку. Это не выход», — уверена Светлана Сурганова.

О том, что у нее рак, она узнала, когда ей не было еще 30 лет. Как врач по образованию Светлана сама почувствовала тревожные перемены в организме, но визит к медикам откладывала до тех пор, пока чуть не стало поздно. В клинику Сурганову отвезли с открывшимся кровотечением.

Во время операции пришлось удалить большой участок кишечника, вывести наружу стому. Светлана вспоминает послеоперационный период как самый тяжелый: боли были такие, что не помогали даже сильные препараты, и певица просто считала — про себя или вслух — чтобы как-то отвлекаться. Но уже через три месяца, несмотря на стому, Сурганова вышла на сцену и даже отправилась на гастроли.

Светлане пришлось перенести еще несколько операций. Все это она переживала стоически: «Пока мы живы, надо держаться с достоинством — это самое главное».

9. Шерил Кроу





В феврале 2006 года 44-летняя Шерил узнала о том, что у нее рак. И снова благодаря своевременной диагностике болезнь удалось поймать на ранней стадии. Рентгенолог, обнаруживший опухоль, рекомендовал пройти повторное обследование через полгода. Но лечащий врач Шерил посоветовал сделать биопсию не откладывая. Результат — «инвазивный протоковый рак». Новообразование немедленно удалили, а Кроу прошла курс лучевой терапии.

«Меня вдохновил пример храбрых женщин, которые боролись с этим недугом до меня. Семья и друзья оказали мне посильную поддержку, я очень благодарна им за это», — говорит Шерил.

10. Рита Уилсон





Жена Тома Хэнкса перенесла двустороннюю мастэктомию в 2015 году, когда ей поставили диагноз «инвазивная очаговая карцинома». И о болезни, и об операции актриса говорила открыто, пытаясь привлечь внимание к проблеме ранней диагностики.

«Сейчас я восстанавливаюсь и, как ожидается, буду полностью здорова. Почему? Потому что болезнь была обнаружена на ранней стадии и у меня есть прекрасные врачи», — уверена актриса.