Лепельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью" по факту обнаружения 18 февраля трупа женщины в гаражном кооперативе города Лепеля, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"18 февраля около четырех часов в дежурную часть Лепельского РУВД по телефону поступило сообщение от местного жителя о том, что его супруга приехала домой, разбудила его и сообщила о совершенном убийстве своей знакомой. Предварительно супруга переоделась, сожгла на приусадебном участке свою одежду и написала предсмертную записку", — сказала Сахарова.

Сотрудниками органов внутренних дел в одном из гаражных кооперативов был обнаружен труп 27-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде колотых ран лица, шеи и рук.



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Подозреваемыми по уголовному делу признали семейную пару — 45-летний мужчина и его 25-летняя супруга были задержаны, с ними работают следователи.

На месте происшествия, а также в доме подозреваемых и на прилегающей к нему территории проведены осмотры, следователи нашли и изъяли нож, предсмертную записку, фрагменты одежды, автомобиль Opel Astra и другие вещественные доказательства.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи проводят допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой о расследовании жестокого убийства в Лепеле слушайте на радио Sputnik Беларусь.