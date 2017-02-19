﻿ СК о жестоком убийстве женщины в Лепеле: супруги-подельники задержаны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СК о жестоком убийстве женщины в Лепеле: супруги-подельники задержаны

20.02.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Лепельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью" по факту обнаружения 18 февраля трупа женщины в гаражном кооперативе города Лепеля, сообщила на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"18 февраля около четырех часов в дежурную часть Лепельского РУВД по телефону поступило сообщение от местного жителя о том, что его супруга приехала домой, разбудила его и сообщила о совершенном убийстве своей знакомой. Предварительно супруга переоделась, сожгла на приусадебном участке свою одежду и написала предсмертную записку", — сказала Сахарова.

Сотрудниками органов внутренних дел в одном из гаражных кооперативов был обнаружен труп 27-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде колотых ран лица, шеи и рук.

СК о жестоком убийстве женщины в Лепеле: супруги-подельники задержаны
© Sputnik / Виктор Толочко
До 15 лет лишения свободы: подробности суда над студентом с бензопилой

Подозреваемыми по уголовному делу признали семейную пару — 45-летний мужчина и его 25-летняя супруга были задержаны, с ними работают следователи.

На месте происшествия, а также в доме подозреваемых и на прилегающей к нему территории проведены осмотры, следователи нашли и изъяли нож, предсмертную записку, фрагменты одежды, автомобиль Opel Astra и другие вещественные доказательства.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи проводят допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой о расследовании жестокого убийства в Лепеле слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лепеле по подозрению в жестоком убийстве местной жительницы задержали семейную пару, женщина зарезала знакомую из-за ревности, ее муж помог скрыть улики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Налог на тунеядство заплатили чуть больше 50 тысяч белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика