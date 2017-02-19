Для чего люди покупают внедорожники, если максимальное бездорожье, которое видели их автомобили, — зеленая зона во дворе дома? Но даже там некоторые деятели умудряются застрять. Потому что иметь внедорожник и уметь пользоваться его возможностями — две разные вещи. Чтобы восполнить пробел в знаниях и опыте, существуют школы внедорожного вождения.





Такие курсы предлагают многие представительства тех марок, в модельном ряду которых есть внедорожники. И клиентам развлечение, и польза. Вот и официальное представительство марки УАЗ пришло к тому, что покупателей и владельцев внедорожников нужно учить ездить по бездорожью.

Теория бездорожья

На презентации « УАЗ-ШКОЛА 4х4 » тренажером для обучения стал новый УАЗ "Патриот". Самое интересное в этом автомобиле то, что теперь он оснащается современными электронными средствами безопасности — противобуксовочной системой и системой динамической стабилизации. Позже мы вернемся к вопросу о том, как электроника помогает или мешает на бездорожье, а пока — небольшая теоретическая часть. И началась она с демонстрации порванных тросов.



Фото УАЗ

Купить настоящую внедорожную резину — не каждому по карману. А вот трос — вещь первой необходимости на бездорожье. AUTO.TUT.BY проводил свой тест тросов и выяснил, что ни один из них не выдерживает даже трети заявленной нагрузки. Отсюда правило — покупая трос не просто для буксировки, а для езды по бездорожью, ориентируйтесь при выборе на тройную нагрузку по отношению к массе автомобиля. То есть если машина весит 1,5−2 тонны, трос должен выдерживать нагрузку 6 тонн.

Но инструктор Павел Козловский объясняет, что у обычного буксировочного троса есть недостаток — он практически не растягивается и не способен выдерживать сильные рывки. А если рывки выдержит трос, то может не выдержать сам автомобиль. Поэтому для эвакуации на серьезном бездорожье используются рывковые тросы (динамические стропы). Рывковый трос способен растягиваться и сжиматься с большой силой. Это позволяет довольно плавно, без рывков высвободить застрявший автомобиль. Есть у динамической стропы еще одно важное преимущество — с ее помощью можно вытаскивать застрявший автомобиль значительно большей массы, чем буксирующий.



Фото УАЗ

Еще одна теоретическая часть занятия — изучение конструкции внедорожника на примере УАЗ "Патриот". На сегодняшний день это один из немногих автомобилей, который оснащается жесткими мостами спереди и сзади. У схемы есть недостатки, но зато она «неубиваемая» на бездорожье. Кроме того, автомобиль на мостах при любой нагрузке не меняет клиренс. Нижней точкой кузова у него является картер моста. Повысить или понизить клиренс можно установкой колес большего или меньшего диаметра.



Фото УАЗ

Штатно УАЗ "Патриот" не оснащается блокировками дифференциалов. Межосевого у него попросту нет, передний мост подключается жестко, и потому ездить в режиме полного привода на асфальте на "Патриоте" нельзя. Межколесных блокировок у него тоже нет, и поэтому самым серьезным препятствием для этого внедорожника становится диагональное вывешивание. Как только два колеса по диагонали оказываются в воздухе, "Патриот" беспомощно замирает, потому что крутящий момент пойдет как раз на те колеса, которые не имеют сопротивления.

Но для нового поколения "Патриот" предлагают два решения этой проблемы. Первая — это принудительная блокировка заднего дифференциала. Она доступна в качестве опции за доплату. Этот атрибут настоящих внедорожников ждали все поклонники УАЗа.

Но в современных автомобилях с диагональным вывешиваем умеет бороться противобуксовочная система, которая подтормаживает вывешенные колеса, перебрасывая крутящий момент на те, что имеют сцепление с поверхностью. И как раз штатная противобуксовочная система УАЗ "Патриот" обучена имитировать блокировки дифференциалов. Но как это работает, мы узнали немного позже.

На волю, в пампасы



Фото УАЗ

В нашей автоколонне наравне с "Патриотами" следовали два УАЗ 3909 "Фермер" (в простонародье — «буханка»). Это семиместная модель с небольшим грузовым отсеком сзади. Внутри — столик и спартанские креслица. Два спереди и пять — сзади. Несмотря на то, что конструкция и эргономика «буханки» уходят корнями в средневековье, не нашлось ни одного журналиста и блогера, который бы отказался проехать за ее рулем. Новая икона хипстеров?

Можно долго обсуждать достоинства и недостатки «буханки», но она до сих пор делает 80% продаж марке УАЗ. Цена и универсальность играют решающее значение. Для себя я отметил, что УАЗ 3909 оказался на удивление комфортным на трассе. Едет мягко, относительно тихо и здорово скрадывает ощущение скорости. 90−95 км/ч на спидометре, а по ощущениям — не больше 70 едем. Забавно. Ну и на бездорожье «буханка» способна дать бой именитым внедорожникам, но отсутствие межколесных блокировок вынуждает тщательно выбирать траекторию.



Фото УАЗ

Но нам больше интересен новый УАЗ "Патриот". По своим возможностям и комфорту он уже приблизился к импортным внедорожникам. Чтобы понять те изменения, которые произошли с автомобилем, к нашей команде присоединился "Патриот" предыдущего поколения — без вспомогательной электроники.

На асфальте "Патриот" демонстрирует свою внедорожную сущность, но для автомобиля с мостами спереди и сзади ведет себя более-менее прилично. В полосе не гуляет, хотя подруливаний требует. Хотелось бы рулевое управление точнее и информативнее. Основной источник шума в салоне — гудение и подвывание трансмиссии. Возможностей двигателя хватает для уверенных обгонов. В нынешнем состоянии УАЗ "Патриот" стал вполне себе гражданским автомобилем. Суровые белорусы на нем смогут ездить хоть каждый день на работу/с работы. Но рафинированным неженкам "Патриот" пока нужно обходить стороной.

Урок первый. Главное — не закопаться



Фото УАЗ

Практическая часть обучения внедорожной езде началась с разгона на обледеневшем участке дороги с активированным трэкшн-контролем и без него. С электроникой "Патриот" даже в режиме заднего привода легко разгоняется без виляний задней осью с педалью газа в полу. Если отключить противобуксовочную систему, то часть энергии двигателя уходит в бесполезную пробуксовку, а задняя ось начинает плясать по дороге.



Фото УАЗ

Преодолеть глубокий снег можно двумя способами. Первый — «силовой». То есть понадеяться на удачу, мощность мотора и возможности шин. В этом случае лучше отключить трэкшн-контроль, который в самый неподходящий момент может погасить скорость, и проходить сложный участок с ровной тягой на скорости.



Фото УАЗ

Второй способ преодоления снега — накатывание колеи. Необходимо двигаться вперед до того момента, пока автомобиль не остановится. Как только внедорожник «уперся» — откатываемся назад, берем небольшой разгон и снова пробиваем колею. В этом случае лучше воспользоваться помощью электроники, которая не даст колесам закопаться при излишней пробуксовке.

Урок второй. Диагональное вывешивание

У внедорожника без блокировок межколесных дифференциалов или хотя бы их электронной имитации нет шансов проехать сложный рельеф, попав в диагональное вывешивание. И хорошо, если в случае вывешивания еще удастся откатиться назад. Инструктор продемонстрировал нам, что это такое, на примере УАЗ 3909. Даже с подключенным передним мостом «буханка» не способна взять небольшой подъем по диагонали.





А "Патриот" с его электронными «помощниками» будет ехать до тех пор, пока хватает сцепления колес с поверхностью. В принципе, он способен брать такие препятствия даже в режиме заднего привода. Электроника настроена хорошо и гасит пробуксовку вывешенного колеса уже в зародыше. Что же делать, если ехать надо, но есть риск поймать диагональное вывешивание? Тогда нужно оценить возможность повреждения бамперов и пытаться взять препятствие не по диагонали, а перпендикулярно. Если не получилось, почти всегда можно сдать назад.

Урок третий. Плавали — теперь знаем





Важная часть обучения — движение по глубокой воде. Как правильно пересекать реку вброд на внедорожнике? Как сказал инструктор, изучаешь дно и едешь искать объезд. Но если иного выхода нет, то снова изучаешь расположение воздухозаборника, рельеф дна, глубину и возможные подводные препятствия. Если все чисто — плавно съезжаешь и едешь так, чтоб волна шла перед капотом. Если гнать ее слишком быстро, волна зайдет на капот и двигатель хлебнет воды. Если двигаться слишком медленно, то волна уйдет вперед, отразится от берега и вернется обратно, что опять резко повышает риск залить мотор. И самая большая неприятность в этом случае — гидроудар двигателя. Капитальный ремонт обеспечен.





С тем бродом, что был на нашем пути, и УАЗ "Патриот", и «буханка» справились играючи. Правда, на выезде из реки пришлось воспользоваться той самой динамической стропой, чтобы аккуратно затянуть УАЗ "Фермер" на скользкий берег. Универсальная резина на этой машине неплохо гребла в снегу, но на льду оказывалась совершенно беспомощной.

Пора в школу?



Фото УАЗ

Идея создания школы внедорожной езды нам нравится. Кроссоверы и внедорожники пользуются повышенным спросом, а правильно использовать их возможности умеют не все. « УАЗ-ШКОЛА 4х4 » пока еще делает первые шаги, но даже одного дня обучения хватит, чтобы в следующий раз не растеряться при преодолении не слишком сложного бездорожья. Радует и тот факт, что урок в школе УАЗ бесплатный, а приехать можно хоть на кроссовере. Трасса проложена так, что попробовать свои силы смогут и владельцы «паркетников», и владельцы серьезных внедорожников.