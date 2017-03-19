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Минтруда внесло в правительство проект изменений в декрет о тунеядцах
Минтруда направило в Совмин подготовленный проект изменений в декрет № 3. Об этом заявила глава ведомства Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1».
— У нас есть пакет предложений, мы сейчас его отработали и внесли в правительство. Все предложения — исключительно та практика, которую мы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации декрета № 3″, — рассказала Ирина Костевич, передает
По ее словам, в проект поправок Минтруда «легли все предложения и проблемы граждан, с которыми они приходили в региональные комиссии». Она также отметила, что над уточнением списков плательщиков сбора сейчас активно работает Министерство по налогам и сборам совместно с органами исполнительной власти. Ирина Костевич также сообщила, что Минтруда также имеет свой информационный источник — это данные фонда соцзащиты населения.
— Это рабочий документ, он пока еще изучается, он будет оперативно рассматриваться, — рассказали FINANCE.TUT.BY в пресс-службе Совмина.
Ранее Минтруда
По проекту изменений, тунеядцами не будут считаться и те, кто находился на психоневрологическом диспансерном учете, а также студенты дневной формы обучения в год поступления и окончания учебного заведения. Но не смогут избежать уплаты сбора те, кто проходил обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские курсы) и программы совершенствования возможностей и способностей личности.
От уплаты сбора предлагают также освободить «супругов военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, а также супругов молодых специалистов, приступивших к работе по распределению или по направлению на работу на время их совместного проживания в местности, где отсутствует возможность их трудоустройства».
От налога смогут уйти и те, кто владеет земельным участком независимо от его целевого назначения и местонахождения. Исключение сделают только для жителей областных центров и Минска. Напомним, сейчас от налога освобождаются только жители деревень и городских поселков, которые владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.
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"Это рабочий документ, он будет оперативно рассматриваться", - сообщили в Совмине.
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