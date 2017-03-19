Минтруда направило в Совмин подготовленный проект изменений в декрет № 3. Об этом заявила глава ведомства Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— У нас есть пакет предложений, мы сейчас его отработали и внесли в правительство. Все предложения — исключительно та практика, которую мы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации декрета № 3″, — рассказала Ирина Костевич, передает БЕЛТА .

По ее словам, в проект поправок Минтруда «легли все предложения и проблемы граждан, с которыми они приходили в региональные комиссии». Она также отметила, что над уточнением списков плательщиков сбора сейчас активно работает Министерство по налогам и сборам совместно с органами исполнительной власти. Ирина Костевич также сообщила, что Минтруда также имеет свой информационный источник — это данные фонда соцзащиты населения.

— Это рабочий документ, он пока еще изучается, он будет оперативно рассматриваться, — рассказали FINANCE.TUT.BY в пресс-службе Совмина.

Ранее Минтруда разослало на согласование в облисполкомы, Мингорисполком и другие госорганы проект изменений в декрет о тунеядстве. К тунеядцам предлагают не относить женщин, которые родили или находились под медицинским наблюдением во время беременности и родов, а также тех, кто усыновил ребенка до трех лет. Не подпадут под декрет военнослужащие, сотрудники военизированных организаций, которые имеют специальные звания и проходили альтернативную службу.

По проекту изменений, тунеядцами не будут считаться и те, кто находился на психоневрологическом диспансерном учете, а также студенты дневной формы обучения в год поступления и окончания учебного заведения. Но не смогут избежать уплаты сбора те, кто проходил обучающие курсы (лектории, тематические семинары, практикумы, тренинги, офицерские курсы) и программы совершенствования возможностей и способностей личности.

От уплаты сбора предлагают также освободить «супругов военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, а также супругов молодых специалистов, приступивших к работе по распределению или по направлению на работу на время их совместного проживания в местности, где отсутствует возможность их трудоустройства».

От налога смогут уйти и те, кто владеет земельным участком независимо от его целевого назначения и местонахождения. Исключение сделают только для жителей областных центров и Минска. Напомним, сейчас от налога освобождаются только жители деревень и городских поселков, которые владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

Депутат Игорь Марзалюк ранее сообщил , что 25 марта будут подписаны поправки в декрет № 3.