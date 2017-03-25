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"Юность" с домашнего поражения начала финальную серию Кубка президента

25.03.2017 23:59 — Разное | Tut.by  
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Семикратный чемпион Беларуси минская «Юность» с домашнего поражения начала финальную серию Кубка президента против гродненского «Немана».


Фото: junost.org

«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

25 марта. Минск. «Чижовка-Арена». 5500 зрителей.

Судьи: В. Жаглов (Новополоцк), В. Наливайко, Д. Голяк (оба — Минск), О. Клещевников (Брест).

«Юность-Минск»: Мильчаков; Претнар — Ногачев, Михнов (А) — Парфеевец — К. Захаров; Ковачевич — Черноок (К); Когалев — Развадовский — Ефименко (А); О. Горошко — Э. Шевченко, Туркин — Ниинимяки — Елисеенко; И. Усенко — Шелег, Джиг — Белевич — А.Каракулько.

«Неман»: Трус; Коршунов (К) — Бадун, А. Малявко — Боярчук — С. Малявко; Лаакконен — Пасют — Кислый; Стефанович (А) — Ремезов — Лисичкин; Марченко — Метлюк, Клименко — Богдановский — Жидких (А); Марковский, Горбаченко.

Шайбы: 0:1 — Жидких (Бадун, 34.50), 0:2 — А. Малявко (Боярчук, Бадун, 48.54, в большинстве).

Броски: 27−36 (7−11, 12−11, 8−14).

Штраф: 12 (Развадовский — 12) — 4 (Бадун, командный штраф — 2).

Лучшие игроки матча: Мильчаков — Трус, Бадун.

В двух из трех периодов гости превзошли минчан по числу бросков в створ ворот и дважды сумели поразить ворота Дмитрия Мильчакова. А вот его визави из «Немана» Виталий Трус оформил «сухарь».

При этом первый гол в ворота "Юности" оказался в какой-то степени курьезным - после заброса Алексея Бадуна в чужую зону шайба попала в лицо защитнику минчан Павлу Чернооку, и находившийся рядом форвард "Немана" Александр Жидких тут же переправил снаряд в сетку.

«Юность» доигрывала матч без получившего дисциплинарный штраф Павла Развадовского и получившего травму Алексея Ефименко. По сути, у минчан на ключевом отрезке поединка оказалось выведено из строя второе звено, а в атаку пришлось снаряжать защитников Евгения Ногачева и Сабахудина Ковачевича, поэтому на финальный штурм хозяевам рассчитывать не приходилось.

Финальная серия продлится до 4 побед одной из команд. Следующие матчи запланированы на 26 марта (в Минске), 29 и 30 марта (в Гродно) и, если потребуется, на 1 апреля (в Минске), 3 апреля (в Гродно) и 5 апреля (в Минске).

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

Ранее «Юность» и «Неман» дважды встречались в финальных сериях чемпионата Беларуси. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман», и тогда главным тренером гродненской команды также был Сергей Пушков, вернувшийся в «Неман» в этом сезоне.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Семикратный чемпион Беларуси минская "Юность" с домашнего поражения начала финальную серию Кубка президента против гродненского "Немана".

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