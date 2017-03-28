Мужчина с параличом четырех конечностей снова использовал свою руку и кисть благодаря системе, которая расшифровывает его мысли и контролирует мышцы. Научная работа об этом появилась в журнале The Lancet , кратко об этом рассказывает издание NPR .



Изображение: Cleveland FES Center / npr.org

56-летний Билл Кочевар оказался парализован после велосипедной аварии. Из-за повреждения позвоночника на протяжении восьми лет он не мог напрячь ни одну мышцу ниже плеч.

Американские исследователи предложили Кочевару попробовать экспериментальную систему под названием BrainGate2. Ученые хотели создать новую связь между мозгом мужчины и его правой рукой и кистью.

Хирург имплантировал в мозг пациента два электрода. Они обнаруживают сигналы из областей мозга, ответственных за контроль рук. Специальный алгоритм преобразует сигналы в движения. В мышцы рук врачи также имплантировали электроды. Они сокращают нужные мышцы и помогают мужчине двигаться.

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Пока Кочевар подключен к системе, он может протянуть руку и взять предмет. Он научился даже чесать себе нос. «Я все еще поражаюсь каждый раз, когда что-то делаю, — рассказал он. — Удивительно».

Ранее похожие эксперименты позволяли восстановить движения руки, но не кисти. Несколько исследовательских команд использовали похожие интерфейсы, чтобы позволить пациентам управлять роботизированными конечностями.

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