Совсем скоро известный белорусский коллектив "Палац", один из основателей стиля "фольк-модерн", отметит свое 25-летие. А лидер группы Олег Хоменко стоит на пороге своего 50-летия. Отличный повод, чтобы, пусть и ненадолго, окунуться в историю возникновения группы. При том, что отнюдь не сразу "Палац" обрел свой, известный сегодня стиль.

"Я вернулся из армии, восстановился на 2-й курс минского института культуры, и меня позвали в полулюбительскую группу, которая звалась "Парадокс". Сперва играли хард-роковую программу, но потом долго играли на танцах и свадьбах. По сути, как нынешние кавер-бэнды", — рассказал Олег Хоменко.

Денег не хватало, поэтому стали еще играть на площадках разных пансионатов. Опыт игры на свадьбах, особенно на сельских, дал интересный результат: люди хотели слышать свои народные песни, которые музыканты не особо знали. Приходилось как-то выкручиваться, а заодно подтягивать репертуар. А потом пришло ощущение какого-то белорусского блюза, и группа стала переходить на народный материал в своих обработках. Окончательно определились со стилем и новым названием в 1992 году. Кстати, произошло это во время поездки по крымским санаториям.



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"Некоторые вокальные песни никак не подыграешь. А некоторые наоборот. Мы почувствовали, что надо переходить в этот стиль. Нас это зацепило. Мы почувствовали, что можем предложить не только Беларуси, но и всему миру новый подход. Практически с самого начала мы представляли себе, что мы создаем новый стиль", — сказал Хоменко.

Сочетание фольклора и модного тогда электронного звучания быстро принесло свои плоды. Группа получила известность, "Палац" стали приглашать на разного рода фестивали в Европе, России, Азии. К слову, непосредственно народных песен в репертуаре коллектива немного. Фольклор скорее является основой для создания нового материала.

По итогам фестиваля "Radio France International" в 1993 году "Палац" был назван в десятке лучших коллективов Восточной Европы. В 2007 году группа "Палац" участвовала в конкурсе "Еврофест" (отборочный тур на Евровидение-2008), где заняла третье место по результатам голосования зрителей. В 2010 группа написала и исполнила гимн для минского хоккейного клуба "Динамо".

Полную версию беседы с лидером группы "Палац" Олегом Хоменко слушайте на радио Sputnik Беларусь.