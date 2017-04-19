В прошлом месяце TUT.BY и компания «ЭльПорта» предложили читателям прислать историю своей большой семьи. Все это время мы читали ваши трогательные письма, радовалась вашему счастью и восхищалась силой родительской любви. Выбрать одну историю было невероятно сложно, но сделать это было необходимо. Итак, наш победитель – семья Кундиковых их Кличева, которая дарит своё тепло и заботу 43 детям. И в благодарность за их труд наш партнёр совершенно бесплатно заменит все двери в доме этих замечательных людей!



Фото: из личного архива семьи Кундиковых

Маргарита и Сергей знакомы ещё со школы. 39 лет назад солнечный рыжий паренёк, смущаясь, взял из рук 13-летней девочки портфель и пошёл рядом. Молодые люди закончили учёбу, Рита дождалась избранника из армии, и они сыграли свадьбу. Бок о бок они шагают до сих пор.

– У нас папа – это глава семьи, папа – это мотор нашей семьи, без которого не едет машина! – с улыбкой признаётся Маргарита. Пролетела уже и серебряная свадьба, и 30-летие совместной жизни, а они по-прежнему не просто супруги, а единомышленники в самом широком смысле этого слова.

«Мы детей не выбирали, они выбрали нас…»

Когда родители впервые решили взять ребят из детдома (это было ещё при СССР, в 1990-ом году), в семье Кундиковых уже было трое детей. И в назначенный день старшие вместе с мамой отправились в соцучреждение. Маргарита вспоминает:

– Вот мы пришли в детский дом, там была очень хороший директор, она подошла, погладила по головке каждого, кого можно было взять в семью. Ну и так получилось, кто первый подошёл к нам, тех мы и забрали.

Сергей и Маргарита принимали под своё крыло мальчиков и девочек (иногда 3-ёх – 4-ёх сразу), которых другие пары не брали – тех, кого было сложно устроить в семью. Это дети-инвалиды, ребята, возвращённые прежними приёмными родителями, потому что они не понравились… Так с годами получилась большая и сплочённая семья.





– Наверное, нам просто повезло, такое стечение обстоятельств. Дети были очень дружные. Хотя конечно ревности немного было. Доставалось самой младшей моей – ей было 3 года. Ревновали старшие девочки. У неё были волосы длинные, а они с детского дома приехали с короткими. И вот отстригли ей косу эту длинную. Но это было только в первое время. Сейчас они, конечно очень тесно общаются.

«Дети не проходят через нашу семью, они остаются с нами навсегда»

Было время, когда в доме Кундиковых можно было услышать смех, плачь и щебетание 19 детей. Родители с улыбкой вспоминают, как 1-ого сентября вели в школу радостных первоклашек, а рядом шли уже серьёзные и ответственные выпускники. Несмотря на то, что у ребят всегда была возможность списать друг у друга домашнее задание, перекопировать рисунки или чертежи, позаимствовать сочинения, мама с папой всегда были начеку. Да и ребят это мало прельщало. Так поступать в семье Кундиковых попросту не принято.

– Они у нас очень любили играть в школу. Кто-то был силен в языках, математике – они обожали возиться с малышами и объяснять им основы. Это было как-то заведено у нас многие годы, и оно так и продолжается – рассказывает Маргарита.



Фото: из личного архива семьи Кундиковых

Бездельничать уже тем более некогда. Подъём в 6 утра, обязательная зарядка. Далее водные процедуры, завтрак, сборы на учёбу, потом домашние дела: сделать уборку в комнатах, навести порядок во дворе, покормить птиц – в хозяйстве куры, фазаны и даже павлины. По вечерам семейные собрания.

– В понедельник у нас день настольных игр, во вторник – поэтическая минутка: мы поэзией занимаемся, читаем стихи, заучиваем, сами пытаемся сочинять. В среду мы изучаем художников, картины обсуждаем.

Есть в семье Кундиковых и домашний театр. Кроме прочего мама учит девочек шитью, вязанию, вышиванию и кулинарным премудростям, в то время как папа показывает мальчикам, как починить кран и сколотить табурет. Придумать, чем занять свободное время ребят, Маргарите не сложно. По образованию она педагог и 10 лет проработала с малышами – была заведующим детского сада.



Фото: из личного архива семьи Кундиковых

«Первое правило нашей семьи – нам никто ничего не должен!»

Старшему сыну Маргариты и Сергея сейчас 34 года, младшей девочке 8. Первое поколение детей давно выросло, они женились и нашли свой путь в жизни. В семье есть криминалист, строитель, повар, пекарь, швея, ветеринар, парикмахер, преподаватели математики, химии, физкультуры, иностранных языков.

– Дети выбирали то, к чему лежит душа. Некоторые шли по ступеням: сначала заканчивали колледж, потом поступали в университет. Сейчас многие уже сами родители – у нас 19 внуков!

Поднимать на ноги стольких детей стоит немало.

– Мы разное время переживали: Советский Союз и перестройка, и развал, и становление новой страны. Каждый период в жизни был по-разному интересен, по-разному труден… Все согласно закону: выплаты на детей, психологическая помощь, сопровождение необходимое семье. Часть коммуналки возмещает государство – это очень большое подспорье. При необходимости, кому надо было, в санатории выделялись путёвки, в лагеря.



Фото: из личного архива семьи Кундиковых

При этом родители не уставали повторять и объяснять, что в жизни всегда нужно надеяться на себя и рассчитывать свои силы.

– Наше первое правило: «нам никто ничего не должен, мы должны все делать сами». Например, у нас сын захотел заработать себе на дом – уехал на работу в США. И там остался. Он не ждёт ни льготные очереди, ни квартиру, которую должны были выделить, как сироте… Он захотел дом, при том большой, построить для своей семьи.

Основа основ, которую Маргарита всегда старалась заложить в детей,– при любых обстоятельствах и жизненных неурядицах оставаться человеком. Добрым, внимательным и отзывчивым. Уметь не только сопереживать, но и радоваться чужому счастью и победам.



Фото: из личного архива семьи Кундиковых

«Обидно, что общество зачастую принижает институт приёмного родительства»

Упрёки из разряда «зачем так много», «они все вырастут недолюблеными», «вы наживаетесь на детях» Маргарита и Сергей слышали за свою жизнь не раз и не два. Раньше переживали, а теперь просто не обращают внимание. Они считают, что проблема в том, что людям сложно радоваться счастью других.

Запрета на общение с биологическими родителями у детей никогда не было. Они могут позвонить или попросить о встрече. Было и восстановление семьи. Мать одной из девочек нашла в себе силы оставить прошлое, найти достойную работу и вернуть дочь.



Фото: из личного архива семьи Кундиковых

- Вы знаете, мне всегда обидно, когда у детей родные тёти и дядя педагоги, а ребёнок воспитывается у меня, - рассказывает Маргарита. - Вот это мне не понятно, почему не смогли забрать к себе. Я никогда не обижаюсь на биологических родителей моих детей. Я обижаюсь на их родственников. По-всякому может сложиться жизнь у каждого. Но я знаю, что, если что-нибудь случилось у моих родных, я бы забрала именно к себе всех деток.

Кундиковым случалось переживать разное. Близкие родственники приёмных ребят следят за их жизнью, в том числе, и в соцсетях. Были случаи, когда биологическая родня врывалась в дом и начинала выяснять, почему ребёнок спит на этой кровати, а не другой.

«Я уже вижу результат своего труда»

Каждое утро Мамы (не можем не написать с большой буквы) начинается со звонков из разных городов страны. «Доброе утро! Как ваши дела?» Родные голоса делятся своими новостями, интересуются жизнью в семье и приглашают в гости.

– Мои дети выросли очень дружными. Они очень хорошо общаются между собой.



Фото: из личного архива семьи Кундиковых

Размышляя над тем, как всё сложилось, Маргарита признаётся, что если бы не взяла на воспитание приёмных детей, то родила бы своих. Не столько, конечно, но всё же. И сейчас ей очень приятно наблюдать плоды своих бессонных ночей, потраченных нервов и вложенных стараний.

– Самый счастливый момент – это рождение внуков. Это свадьба моих детей. Мне повезло – я уже вижу результат своего труда. Моим старшим приёмным детям далеко за 30. Я вижу, что всё было не зря, что они замечательные мамочки и папочки. Это то, к чему я и стремилась всю жизнь.

Обращаясь ко всем тем, кто задумывается стать родителем и воспитателем детского дома семейного типа, Маргарита Кундикова настаивает: не стоит брать детей, находясь в «розовых очках». Их придётся снять! Жизнь – сложная штука. Будут и трудности, и радости, и слёзы, и смех. Но человек должен чётко представлять, что его ожидает, и в то же время не бояться.

В ближайшее время на LADY.TUT.BY выйдет более подробный материал о семье Кундиковых.

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