Исследователи обнаружили экзопланету в созвездии Кита, которая может претендовать на титул «лучшего места для жизни вне Солнечной системы». Научная работа об открытии опубликована в журнале Nature , кратко об этом сообщает сайт Европейской Южной Обсерватории (ESO).



Изображение: M. Weiss/CfA

Планета получила название LHS 1140b, она относится к классу «сверхземель». Объект обращается внутри «зоны обитания» вокруг слабой звезды LHS 1140 на расстоянии 40 световых лет от нас в созвездии Кита.

Красные карлики гораздо меньше и холоднее Солнца. Хотя LHS 1140b в десять раз ближе к материнской звезде, чем Земля к Солнцу, она получает от своей звезды примерно вдвое меньше света.

Сверхземля в несколько больше и гораздо массивнее Земли и, по-видимому, окружена атмосферой. Кроме того, она является «транзитной», то есть, при наблюдении с Земли проходит по диску материнской звезды, что благоприятствует исследованиям ее атмосферы. Орбита планеты видна с Земли «с ребра» и раз в 25 земных дней мы наблюдаем прохождение планеты по диску материнской звезды.

«Эта экзопланета самая интересная из всех, которые я видел за последнее десятилетие, -- говорит руководитель работы Джейсон Дитман (Jason Dittmann) из Гарвардского Смитсонианского астрофизического центра в Кембридже, США (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics). — Трудно представить себе лучший объект для решения одной из самых захватывающих задач науки — поисков жизни вне Земли».

Условия, создаваемые на новой планете ее материнской звездой, выглядят в высшей степени благоприятными для существования жизни. Звезда LHS 1140 вращается медленнее и испускает меньше высокоэнергетического жесткого излучения, чем другие маломассивныве звезды того же типа. Для того, чтобы на планете могла существовать жизнь в той форме, которая нам известна, на ее поверхности должна быть жидкая вода, а вокруг нее должна существовать атмосфера. В данном случае большие размеры планеты означают, что ее поверхность в течение миллионов лет могла быть покрыта океаном магмы, который насыщал бы атмосферу водяным паром. И теперь, когда материнская звезда давно уже перешла в спокойное состояние, эти запасы пара вполне могли привести к появлению океанов на поверхности планеты.

По оценке астрономов возраст планеты не менее пяти миллиардов лет. Ее диаметр примерно в 1.4 раза больше земного — почти 18 000 километров. И так как масса планеты при этом примерно в семь раз больше, чем у Земли, а значит, и плотность ее гораздо больше, получается, что новая экзопланета состоит из скальных пород и имеет плотное железное ядро.

Наблюдения новой планетной системы вскоре предстоят на Космическом телескопе Хаббла NASA/ESA: будет уточнена доля высокоэнергетического жесткого излучения, достигающего поверхности LHS 1140b. Это позволит более определенно судить о возможности существования там жизни.