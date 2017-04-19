В ресторанах и кафе белорусы оставляют в среднем 11,7 рубля за одно посещение, а в продуктовых магазинах — 19,4 рубля. Аналитики Яндекс. Денег выяснили, сколько тратят на еду жители Беларуси и в какие рестораны ходят чаще всего. Для этого специалисты сервиса изучили данные о платежах в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах страны.



Фото: Олег Еременко, TUT.BY

За каждый поход в продуктовый магазин белорусы в среднем тратят 19,4 рубля. Год назад эта сумма была почти такой же — 19,7 рубля. Средний чек за продукты зависит от магазина. К примеру, в «ГИППО» он составляет 26,4 рубля, в Green — 22,4 рубля, а в «Соседях» — 17,4 рубля.

В ресторанах и кафе жители Беларуси расходуют меньше, чем в продуктовых магазинах, — 11,7 рубля в среднем за одно посещение. Но сумма отличается в зависимости от заведения. Например, в ресторанах народной кухни «Васильки» средний чек — 30,4 рубля, в пиццериях «Пицца Темпо» — 25,7 рубля, в «Макдоналдсе» — 10,7 рубля, в Burger King — 9,7 рубля. Судя по числу платежей, самые популярные заведения — Burger King, Burger Master, «Макдоналдс», KFC, Hesburger, Texas Chiсken, «Пицца Темпо», «Лидо» и «Гараж».

Еда с доставкой обходится белорусам дороже, чем поход в ресторан: на такие заказы тратят в среднем за раз 19,7 рубля. За год услуга не стала популярнее — количество платежей в этой категории не увеличилось. Чаще всего на дом заказывают блюда итальянской кухни.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси с апреля 2016 по март 2017 года и за такой же период годом ранее. Учитывались платежи с банковских карт Яндекс. Денег категории MasterCard World и через Яндекс. Кассу — платежное решение Яндекс. Денег для интернет-площадок.