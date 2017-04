Игры студии Telltale — это отдельный жанр, который можно вольно назвать интерактивным сериалом. Авторы на основе известных произведение из мира кинематографа («Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Стражи Галактики») создают непродолжительные игры, которые разделены на эпизоды, выходящие с определенной периодичностью. Иногда в результате подобных метаморфоз получаются неплохие приключенческие игры. Иногда, как в случае со «Стражами Галактики», — нет.

Наша оценка игры: 5 из 10.





У Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series точек пересечения с оригинальным фильмом немного, но сюжетная экспозиция очень похожа. В центре истории — загадочный и невероятно мощный артефакт, за которым охотятся представители Крии, но который попадает в руки Звездному Лорду.

Разумеется, такое положение дел не сулит ничего хорошего Стражам Галактики, но попадать во всякие передряги — основная суперспособность главного героя, так что тут все идеально укладывается в канон.

Другое дело, что сценаристы то ли совсем не старались, то ли просто не в силах были придумать и рассказать увлекательную и смешную историю с персонажами, знакомыми по фильму и комиксам. Сюжетные ходы, как и шутки (неотъемлемая часть «Стражей»), неизобретательные и откровенно скучные.

Первый эпизод длится меньше двух часов, но даже за столь короткий срок игру хочется бросить раз шесть и пересмотреть фильм Джеймса Ганна, чтобы восстановить эмоциональный фон. Ждать следующих эпизодов желания нет никакого.





Любопытно, что играющему сообществу и некоторым профильным обозревателям не понравилось, что в новой игре Telltale преступно мало собственно игры. В Guardians of the Galaxy лишь изредка нужно двигать в сторону стики на геймпаде или нажать на кнопки — большую часть хронометража достаточно просто смотреть на экран и следить за происходящим.

Но это как раз-таки в духе Telltale, и странно было бы ожидать чего-то иного. Разработчики несколько лет назад придумали эту концепцию и вполне успешно ее эксплуатируют, меняя лишь антураж от игры к игре. И будь у вас деньги и возможность, вы бы делали точно так же.

Странно, что Guardians of the Galaxy вышла такой невыразительной, учитывая, что у авторов уже была похожая игра и называлась она Tales from the Borderlands. Там тоже был космос, тоже ставка на юмор, тоже главный герой балагур-затейник. Но было смешно и местами даже интригующе.

Может, в случае со «Стражами Галактики» разработчики не имели творческой свободы, им было строго рекомендовано придерживаться фильма и не уходить в отрыв. Это хоть частично оправдывает результат.





По-настоящему игра подойдет разве что для похмелья или любого другого состояния, когда не хочется лишний раз двигаться и вникать в суть дела.

На экране время от времени что-то взрывается, мультяшные герои гримасничают и несмешно шутят, говорящее полено постоянно бубнит «Я есть Грут», а игрок в это время отстраненно и лениво нажимает на кнопки. За сюжетом даже следить не обязательно: там все равно происходят всякие глупости. В любом другом состоянии получить удовольствие от Guardians of the Galaxy будет, конечно же, сложно.